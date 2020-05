Vandaag 42 jaar geleden: PSV pakt UEFA Cup

Trots zit Willy van der Kuijlen in het karakteristieke shirt van tegenstander SC Bastia op de schouders van ploeggenoten Willy van de Kerkhof en Huub Stevens met in zijn handen de zojuist uitgereikte UEFA Cup. Na een doelpuntloos gelijkspel op Corsica wint PSV de return van de UEFA Cup-finale in het Philips Stadion met 3-0.

Van der Kuijlen heeft zelf op kenmerkende wijze de derde goal voor zijn rekening genomen. Nadat hij de bal met rechts op de lat heeft gepoeierd, schiet hij de rebound met links beheerst achter de Franse doelman. Willy van de Kerkhof en Gerrie Deijkers tekenen voor de andere twee goals. De UEFA Cup is de laatste grote prijs van het PSV van trainer Kees Rijvers, Van der Kuijlen en de Van de Kerkhofjes.