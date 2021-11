Controles aan de deur ’onmogelijke opgave’ voor binnensportclubs

Het kabinet ziet af van de invoering van het coronatoegangsbewijs voor amateursport in de buitenlucht, maar voor de zaalsporten gelden de aangescherpte regels wel. Wie wil komen trainen of een wedstrijd wil bezoeken, moet een coronatoegangsbewijs laten zien. Veel besturen van binnensportclubs voeren inmiddels koortsachtig overleg over hoe ze dat voor zaterdag voor elkaar gaan krijgen.

„Het gaat heel moeilijk worden en dan heb ik het niet alleen over de extra mankracht die we moeten zoeken om de controles bij de toegang uit te voeren”, zegt voorzitter Maarten Bokhoven van volleybalvereniging Huizen. „Het is al een uitdaging op zich om trainers en begeleiders te vinden voor al je teams, laat staan vrijwilligers die bij de deur gaan staan. Veel zorgelijker vind ik het gevaar voor ontwrichting van de teams. Er zijn leden van wie ik weet dat ze niet gevaccineerd zijn. Dat is hun eigen keuze en ik vind daar niks van, maar zij mogen niet naar binnen, dus veel teams komen straks spelers tekort.”

Gevolgen lange termijn

Bokhoven is ook bang voor de gevolgen voor op lange termijn. „We zijn al leden kwijtgeraakt en mijn vrees is dat wanneer dit beleid lang aanhoudt, meer mensen de sport de rug toekeren. Dat lijkt me geen positief vooruitzicht in de wetenschap dat sporten en bewegen juist zo gezond is.”

Volgens Ooms (Volendam) gaat het beleid volledig voorbij aan de grote gevolgen die dit voor de zaalsport kan hebben. „Ik moet aan vrijwilligers vragen of ze andere vrijwilligers, misschien wel familie van elkaar, willen wegsturen als ze geen QR-code hebben. Dat zijn mensen die er niet in getraind zijn en we brengen die mensen in een onveilige situatie. Bij onze club lopen de emoties en discussies al hoog op; de WhatsAppgroepen zijn ontploft.”

Van der Horst (Apollo) ziet zo gauw geen oplossing. „We trainen elke avond in de Apollohal, op doordeweekse dagen van 17.00 tot 21.30 uur en in de weekends van 10.00 tot 21.30 uur. Ik zou niet weten hoe we die controles aan de deur moeten regelen. Van de trainers kun je dat niet verlangen en wij kunnen ook niet even een blik vrijwilligers opentrekken die we al die uren bij de deur neerzetten. Dat is niet te doen. Ik denk dat we de verantwoordelijkheid maar bij de leden zelf neerleggen en een briefje bij de toegangsdeur ophangen met de mededeling: QR-code verplicht.”

NOC*NSF: opluchting voor buitensport, slikken voor binnensport

Sportkoepel NOC*NSF houdt gemengde gevoelens over aan het besluit van het kabinet om toch af te zien van invoering van het coronatoegangsbewijs voor amateursport in de buitenlucht. „Dat is zeker goed nieuws en veel verenigingen zullen opgelucht ademhalen”, zegt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF. „Tegelijkertijd is het voor alle binnensportverenigingen nu wel even slikken.”

Tijdens de persconferentie van dinsdag kondigde demissionair premier Mark Rutte aan dat het coronatoegangsbewijs ook gebruikt gaat worden in de amateursport, voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het leidde tot een golf van protest uit de sportwereld en ook de Tweede Kamer uitte woensdag in het debat felle kritiek. Het kabinet besloot uiteindelijk om het toegangsbewijs te schrappen voor de buitensport, binnen wordt zo’n bewijs wel verplicht.

„De binnensportverenigingen moeten vanaf zaterdag iedere dag iedereen die binnenkomt op de QR-code controleren”, aldus Van den Tweel. „Wij zullen ze daar met z’n allen bij helpen. Dat verwacht ik ook van het kabinet en van de gemeenten. Ik ga daar zeker op aandringen. De sport, ook binnen, moet echt laagdrempelig toegankelijk blijven. We houden de sportdeelnamecijfers de komende maanden goed in de gaten, het is van groot belang dat iedereen deze winter voldoende gaat sporten en bewegen.”

KNVB blij dat coronatoegangsbewijs voor amateursport is geschrapt

De KNVB is blij en opgelucht dat het demissionaire kabinet op aandringen van de Tweede Kamer heeft besloten het coronatoegangsbewijs toch niet verplicht te stellen in de amateursport. „Wij zijn blij dat de Tweede Kamer en het kabinet hebben geluisterd naar de bezwaren van de amateursport”, aldus de bond.

„Met deze uitkomst is voor bijna drieduizend voetbalverenigingen, 600.000 volwassen amateurvoetballers en duizenden vrijwilligers een werkelijk onmogelijke situatie voorkomen. Het eerdere plan was praktisch niet uitvoerbaar”, aldus de KNVB.

Het kabinet kondigde begin deze week aan dat iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt vanaf zaterdag de CoronaCheck-app moet laten zien. Dat zou gaan gelden voor zowel toeschouwers als de sporters zelf. Het leidde tot een storm van protest vanuit de sportwereld en ook de Tweede Kamer was daar woensdag in het debat heel kritisch over, omdat controle aan de poort heel wat Nederlanders zou verhinderen om te kunnen sporten. Het kabinet besloot daarop de maatregel te schrappen.