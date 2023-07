Feyenoord meldt zich voor Calvin Stengs

Stengs werd echter het afgelopen jaar uitgeleend aan Royal Antwerp en speelde dus in de ploeg van Mark van Bommel. Samen met de Nederlandse coach sleepte hij de landstitel in België binnen.

Stengs, die in 2016 als jeugdig talent zijn debuut maakte bij Jong AZ en een jaar later ook debuteerde in het grote AZ in de Eredivisie, kan bij Antwerp een vierjarig contract tekenen. De Belgen hebben een bedrag van bijna zeven miljoen euro (inclusief een bonus) voor hem over, maar nu wil Feyenoord de Nederlandse aanvaller, die 24 jaar is en afgelopen seizoen 25 duels voor Antwerp speelde, voor de neus van Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars wegkapen.

Trainer

Feyenoord zal dus minimaal hetzelfde moeten bieden als Antwerp, maar kan in de strijd gooien dat hij in Rotterdam een trainer zou krijgen die hem goed kent en wiens speelstijl hij altijd heeft als zeer prettig heeft gevonden.

In kringen rond OGC Nice was zondag rond middernacht het nieuws al uitgelekt dat Feyenoord zich heeft gemeld voor de speler en er serieus werk van wil maken. Feyenoord zou de deal dus kunnen bekostigen met de inkomsten van Danilo als die vertrekt. Rangers deed zondag een bod voor de Braziliaanse spits dat dicht in de buurt van zeven miljoen euro komt. In Schotland kan Danilo zijn salaris meer dan verdubbelen en dat is voor de spits een reden om te vertrekken.