Zevenklapper Atalanta uit bij Torino

Torino eindigde de wedstrijd met negen man; Armando Izzo kreeg een kwartier voor tijd zijn tweede gele kaart, Sasa Lukic werd vlak voor tijd met een directe rode kaart weggestuurd.

Josip Ilicic was drie keer trefzeker, Luís Muriel twee keer. Muriel viel pas in de 82e minuut in. Het hoogtepunt was de 0-4 van Ilicic, waarbij de Bosniër uit een vrije trap een meter over de middenlijn in één keer doel trof.

Nummer 5 Atalanta is met 57 doelpunten de meest trefzekere club uit de Serie A. Koploper Juventus kwam pas tot 39 doelpunten.