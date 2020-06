Vincenzo Nibali (35) nu al topfit: ’Alsof de tijd heeft stilgestaan’

Vincenzo Nibali liet uitstekende waarden zien bij de test. Ⓒ Twitter TREK-Segafredo

Vincenzo Nibali lijkt klaar voor de herstart van het wielerseizoen. De 35-jarige Italiaan van Trek-Segafredo onderging in eigen land een fitheidstest in het onderzoekscentrum van Mapei Sport in Olgiate Olana, samen met Elisa Longo Borghini van het vrouwenteam.