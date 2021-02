Australian Open: Demi Schuurs naar halve finale dubbelspel, Nederlandse rolstoeltennistitel

Het als vierde geplaatste koppel won in de kwartfinales in twee sets van het Amerikaanse duo Coco Gauff en Catherine McNally. De setstanden waren 7-6 en 6-1. Ze hadden daar een uur en 15 minuten voor nodig.

De Nederlandse dubbelspecialiste staat voor de eerste keer in haar carrière in de halve finales van het grandslamtoernooi in Melbourne. De 27-jarige Limburgse bereikte eerder de laatste acht in de US Open en Wimbledon. Ze vond aan het einde van het vorige seizoen een nieuwe partner in Melichar. Het afgelopen jaar speelde ze voornamelijk samen met de Tsjechische Kveta Peschke. Samen wonnen ze het grote WTA-toernooi van Cincinnati.

Schuurs en Melichar nemen het in de halve finales op tegen de Belgische Elise Mertens en de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Het als tweede geplaatste duo versloeg het Japanse koppel Shuko Aoyama/Ena Shibahara in twee sets: 6-2 6-0. Die partij duurde nog geen uur. Mertens dubbelde in het verleden zowel met Schuurs als met Melichar.

Titel De Groot en Van Koot

In het rolstoeltennistoernooi was er al een Nederlandse titel. Diede de Groot en Aniek van Koot hebben de hoofdprijs in het vrouwendubbelspel op de Australian Open gegrepen. Het Nederlandse duo was in twee sets te sterk voor de Zuid-Afrikaanse Kgothatso Montjane en de Britse Lucy Shuker. Na een uur en 8 minuten was het duel gespeeld: 6-4 6-1.

De Nederlandse rolstoeltennissters wonnen in oktober vorig jaar ook de eindstrijd op Roland Garros.