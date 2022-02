Hamilton wil meer vrouwelijke stewards en ’Abu Dhabi achter zich laten’

„Ik denk niet dat we er veel hebben, vorig jaar misschien één of twee. Het zou een geweldige manier zou zijn om diversiteit te bevorderen”, aldus de coureur van Mercedes op de eerste testdag in Barcelona. Hamilton spreekt zich vaker uit over thema’s als diversiteit in zijn sport.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

De 37-jarige Brit zei verder dat hij wil dat stewards, die kijken naar de naleving van de regels in de sport, onpartijdiger worden. Volgens hem zijn de officials nu soms bevriend met coureurs en reizen zij ook samen. Zijn teambaas Toto Wolff zei dat niet te herkennen. Wel pleitte Wolff opnieuw voor eenduidige regels. In de laatste race van vorig seizoen, toen Max Verstappen ten koste van Hamilton de wereldtitel veroverde, leidde een discutabele beslissing van de wedstrijdleiding tot veel woede bij Mercedes.

’Niemand weet wie waar staat’

Hamilton zei dat moment achter zich te willen laten. „Ik ben hier om me gewoon op mijn werk te concentreren”, aldus de coureur rondom het circuit van Barcelona. Voor dit seizoen verwacht Hamilton vanwege de vele aanpassingen aan de auto’s het „spannendste” seizoen ooit. „Niemand weet wie waar staat.”

In Barcelona proberen de teams tot en met vrijdag hun nieuwe auto’s uit tijdens de eerste drie testdagen van het seizoen. Hamilton reed woensdagmiddag zijn eerste officiële kilometers.

Bekijk ook: Max Verstappen rijdt bijna 150 rondjes op eerste testdag