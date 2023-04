WTA hervat toernooien in China na mysterie verdwenen Peng

LONDEN

Van Peng werd eind 2021 bijna drie weken niets vernomen nadat ze voormalig vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Peng verklaarde later dat ze thuis was geweest en dat haar geen beperkingen waren opgelegd.

De WTA schrapte de toernooien in China uit bezorgdheid over de veiligheid van de voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel. De associatie riep op tot een formeel onderzoek naar de beschuldigingen en wilde een privégesprek met Peng.

Veilig in Peking

Zestien maanden later is aan de verzoeken van de WTA nog altijd niet voldaan, maar de tennisbond is ook tot de conclusie gekomen dat verdere opschorting van de toernooien geen zin heeft. Dat gaat te veel ten koste van de tennissters en toernooien.

„We zullen de gewenste doelen nooit volledig bereiken en het zijn onze speelsters en toernooien die uiteindelijk een buitengewone prijs betalen voor hun opofferingen”, aldus de WTA, die inmiddels informatie heeft dat Peng „veilig met haar familie in Peking leeft.”

Corona

De WTA organiseerde in 2019, het laatste jaar met een volledige speelkalender voordat het coronavirus uitbrak, negen toernooien in China met een gezamenlijke prijzenpot van ruim 30 miljoen dollar. Daar zat destijds ook de WTA Finals in Shenzhen bij.

De toernooikalender van 2023 was tot op heden vastgesteld tot en met september. De WTA zal op korte termijn de resterende maanden invullen en ook aangeven welke toernooien er dit jaar nog in China worden gehouden.