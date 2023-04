Lorena Wiebes maakt hattrick in Scheldeprijs compleet

Met zo’n 30 kilometer voor de boeg had een kopgroep van zeven rensters onder wie de Nederlandse Babette van der Wolf een voorsprong gepakt van zo’n anderhalve minuut. Op ongeveer 15 kilometer van de finish besloot het peloton vaart te maken en enkele kilometers later was de kopgroep beetje bij beetje volledig opgeslokt.

SD Worx nam de touwtjes steeds meer in handen en leverde op de finish Wiebers keurig als eerste af. Voor Wiebes was het de vierde zege van dit seizoen. Eerder won ze al een rit in de UAE Tour, de Omloop van het Hageland en de Ronde van Drenthe.

„Ik had een geweldige ’lead-out’. Ik voelde Charlotte nog wel opkomen en ben geen renster die dan de deur dichtgooit”, vertelde Wiebes.

De mannen met onder anderen Fabio Jakobsen en Mathieu Van der Poel zijn nog onderweg in hun 111e editie van de Scheldeprijs. De finish daarvan wordt rond 17.30 uur verwacht.