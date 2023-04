Wiebes maakt hattrick in Scheldeprijs compleet, Philipsen wint bij mannen

Een vroege vlucht van zeven man onder wie de Nederlanders Bram Dissel en Vincent Hoppezak was lange tijd het enige wapenfeit in de koers over 205 kilometer.

Pas op vier kilometer voor de finish was iedereen van het vluchtende zevental ingerekend door het peloton. Enkele minuten later reed Philipsen juichend over de streep. Dylan Groenewegen legde beslag op de vierde plek. Fabio Jakobsen kon niet meesprinten om de winst en bleef buiten de top tien.

Lorena Wiebes (L) heeft weer een feestje te vieren. Ⓒ AFP

Wiebes

Eerder op de middag won Lorena Wiebes bij de vrouwen voor de derde keer op rij de Scheldeprijs. De Nederlandse topfavoriete van SD Worx was in de massasprint nipt te sterk voor landgenote Charlotte Kool en de Italiaanse Chiara Consonni.

Met zo’n 30 kilometer voor de boeg had een kopgroep van zeven rensters onder wie de Nederlandse Babette van der Wolf een voorsprong gepakt van zo’n anderhalve minuut. Op ongeveer 15 kilometer van de finish besloot het peloton vaart te maken en enkele kilometers later was de kopgroep beetje bij beetje volledig opgeslokt.

SD Worx nam de touwtjes steeds meer in handen en leverde op de finish Wiebes keurig als eerste af. Voor Wiebes was het de vierde zege van dit seizoen. Eerder won ze al een rit in de UAE Tour, de Omloop van het Hageland en de Ronde van Drenthe.

„Ik had een geweldige ’lead-out’. Ik voelde Charlotte nog wel opkomen en ben geen renster die dan de deur dichtgooit”, vertelde Wiebes.