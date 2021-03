Tannane en Aboukhlal in selectie Marokko

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Marokkaanse bondscoach roept Tannane en Aboukhlal op

15:35 uur Oussama Tannane (Vitesse) en Zakaria Aboukhlal (AZ) zijn door de Marokkaanse bondscoach Vahid Halilhodzic opgeroepen voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Mauritanië (26 maart) en Burundi (30 maart).

Ook oud-eredivisiespelers Hakim Ziyech (Chelsea) en Sofyan Amrabat (Fiorentina) kregen een uitnodiging. Ajacied Zakaria Labyad is niet geselecteerd.

Voetbal: Watkins en Johnstone nieuw in Engelse selectie

15:30 uur De selectie van het Engelse voetbalelftal telt twee debutanten. Bondscoach Gareth Southgate riep voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen San Marino, Albanië en Polen doelman Sam Johnstone van West Bromwich Albion en aanvaller Ollie Watkins van Aston Villa op.

Verder maken John Stones, Luke Shaw en Jesse Lingard hun rentree bij de Britten. Shaw speelde in september 2018 zijn laatste interland, Lingard in de zomer van 2019 en Stones in oktober van dat jaar.

Voetbal: Dembélé na ruim twee jaar terug bij wereldkampioen Frankrijk

14:45 uur Na een afwezigheid van ruim twee jaar is aanvaller Ousmane Dembélé teruggekeerd in de Franse voetbalselectie. De 23-jarige spits van FC Barcelona kwam in november 2018 voor de laatste keer voor de regerend wereldkampioen uit. Daarna verdween hij door blessureleed en vormverlies uit beeld.

Onder leiding van trainer Ronald Koeman is hij in Spanje bezig aan een sterk seizoen. Bondscoach Didier Deschamps gunt hem daarom een nieuwe kans.

Frankrijk begint in de WK-kwalificatie thuis tegen Oekraïne (24 maart). Daarna volgen duels met Kazachstan (28 maart) en Bosnië en Herzegovina (31 maart).

Wielrennen: Ook Limburg werkt mee aan bidboek WK 2027

Na Gelderland en Noord-Brabant doet ook Limburg mee aan het Nederlandse project om het WK voor alle fietsdisciplines in 2027 binnen te halen. De drie provincies en de wielerbond KNWU, Sportcentrum Papendal en TIG Sports werken samen aan een bidboek, dat eind deze maand ingediend wordt bij de internationale wielerunie UCI met de titel: ’Celebrate Cycling’.

Wielerbond KNWU wil met het organiseren van een WK voor alle fietsdisciplines in 2027 het dan honderdjarige bestaan een extra feestelijk karakter geven.

In 2023 is Glasgow de eerste gastheer voor het toernooi dat eens in de vier jaar gehouden zal worden. Vrijwel alle fietsdisciplines komen aan bod in de Schotse stad, variërend van wegwielrennen, BMX, mountainbiken, baanwielrennen tot para-cycling.

Voetbal: Uitgestelde bekerfinale in Spanje toch zonder publiek

13:50 uur De langdurig uitgestelde bekerfinale in Spanje tussen Real Sociedad en Athletic Bilbao wordt op 3 april in Sevilla toch zonder publiek gespeeld. Dat heeft de Spaanse voetbalbond RFEF besloten na overleg met de twee Baskische clubs.

Sinds maart 2020 zijn er bij voetbalwedstrijden in Spanje en veel andere landen vanwege de coronapandemie geen toeschouwers meer welkom. Sociedad en Athletic besloten daarop hun finale met een jaar uit te stellen in de hoop dat er weer fans aanwezig konden zijn. Het is de eerste keer dat de twee Baskische clubs elkaar in de finale van de Copa del Rey treffen.

Het is nog onduidelijk of er bij de bekerfinale van dit seizoen, op 17 april tussen FC Barcelona en opnieuw Athletic, wel een beperkt aantal toeschouwers welkom is.

Olympische Spelen: Tokio heft noodtoestand op

12.35 uur: De noodtoestand in Tokio en omliggende gebieden is vanaf zondag niet meer van kracht. Dat heeft de Japanse regering ruim vier maanden voor de start van de Olympische Spelen besloten.

De noodtoestand was begin januari ingesteld vanwege de sterke toename van het aantal coronagevallen in de Japanse miljoenenstad. Zo moest de horeca iedere avond al om 19.00 uur stoppen met het schenken van alcohol en een uur later de deuren sluiten. Na 20.00 uur moesten de inwoners van Tokio en de omliggende regio’s zoveel mogelijk binnenblijven.

„We zijn pas net gestart met vaccineren. Totdat we klaar zijn, moeten we waakzaam blijven”, zei Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 23 juli.

Skiën: Ook super-G afgelast, wereldbeker voor Kriechmayr

12.01 uur: De organisatie van de wereldbekerfinale alpineski in Lenzerheide heeft ook de super-G moet schrappen. Op de Zwitserse piste bleef te veel mist hangen om de races bij de mannen en vrouwen te laten doorgaan. Een dag eerder werden de afsluitende wedstrijden op de afdaling ook al geannuleerd, vanwege aanhoudende sneeuwval.

Door de afgelasting van de laatste race verzekerde de Oostenrijker Vincent Kriechmayr zich van de eindzege in het wereldbekerklassement van de super-G. Bij de vrouwen had de Zwitserse Lara Gut-Behrami de trofee eerder al veiliggesteld.

In Lenzerheide staan de komende dagen nog de laatste races op de reuzenslalom en de slalom op het programma.

Voetbal: NAC Breda in strijd om promotie zonder spits Dogan

11.24 uur: NAC Breda kan in de strijd om promotie naar de Eredivisie geen beroep meer doen op spits Huseyin Dogan. De 27-jarige Dogan stapt per direct over naar FC Istiklol Dushanbe uit Tadzjikistan, waar het transferwindow nog geopend is.

Dogan kwam in de zomer van 2019 over van TOP Oss, waar hij 21 keer trefzeker was in 36 duels. Bij NAC speelde hij 35 wedstrijden en daarin kwam hij tot 9 doelpunten.

FC Istiklol Dushanbe is de regerend kampioen en de club komt uit in de AFC Champions League, de Aziatische versie van de Champions League.

NAC staat derde in de eerste divisie, met 4 punten minder dan nummer 2 De Graafschap. De beste twee clubs promoveren naar de Eredivisie.

Badminton: Duo Piek/Seinen nu al in kwartfinales All England

11.13 uur: Het badmintonduo Selena Piek/Cheryl Seinen is bij de All England in Birmingham al zeker van een plaats in de kwartfinales. Het Nederlandse tweetal, dat mikt op olympische deelname, had in de achtste finales moeten aantreden tegen een Indonesisch koppel. De voltallige ploeg van de badmintonnatie heeft zich echter op last van de Britse autoriteiten moeten terugtrekken, omdat er op hun vlucht naar Engeland een passagier besmet bleek te zijn met het coronavirus. Daardoor dienden alle andere passagiers op grond van de Britse coronaregels voor een periode van tien dagen in isolatie te gaan.

Met Piek en Seinen is ook Mark Caljouw nog actief op het prestigieuze toernooi, dat een prijzengeld heeft van ruim 700.000 euro. Ook Caljouw hoopt nog op een olympisch ticket voor Tokio 2021.

Voetbal: Doelman Handanovic en verdediger D’Ambrosio vallen weg bij Inter

09.43 uur: In de strijd om de landstitel kan trainer Antonio Conte van Internazionale voorlopig geen beroep doen op doelman Samir Handanovic en verdediger Danilo D’Ambrosio. Beiden zijn bij de club van international Stefan de Vrij positief bevonden op het coronavirus. Het duo zit thuis in isolatie. De selectie van Inter verblijft met de begeleidingsstaf deze week eveneens verplicht in afzondering.

Aanvoerder Handanovic miste dit seizoen in alle competities nog geen wedstrijd voor Inter. Mede dankzij het sterke optreden va de Sloveense keeper leidt de Milanese club in de Serie A met een voorsprong van 9 punten op nummer 2 AC Milan. Titelhouder Juventus heeft 10 punten minder dan Inter, met een wedstrijd minder gespeeld. De club van verdediger De Vrij mikt op de eerste landstitel in elf jaar.

Internazionale neemt het zaterdag op eigen veld op tegen nummer 8 Sassuolo.

Basketbal: Antetokounmpo leidt Bucks in overtime langs Sixers

07.50 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de verlenging langs Philadelphia 76ers geleid. De Bucks maakten in Philadelphia een achterstand van 19 punten ongedaan.

De 26-jarige Antetokounmpo nam 32 punten voor zijn rekening en was ook goed voor 15 rebounds. In overtime maakte Antetokounmpo tien van de zestien punten voor de Bucks.

Halverwege het duel leidden de Sixers met 45-31. De afgelopen vijf jaar kwamen de Bucks slechts één keer eerder zo weinig tot scoren in een helft. Na de reguliere speeltijd stond het 93-93. De Sixers, die zonder de geblesseerde Joel Embiid aantraden, zagen hun zegereeks van zes beëindigd worden.

Tennis: Tallon Griekspoor komt net tekort in tweede ronde Acapulco

07.40 uur: Het is tennisser Tallon Griekspoor net niet gelukt om zich bij de laatste acht te scharen op het ATP-toernooi van Acapulco. De nummer 154 van de wereld moest in een spannende driesetter zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud. Het werd 4-6 6-3 7-6 (3) voor de mondiale nummer 25.

De 24-jarige Griekspoor was afkomstig uit het kwalificatietoernooi en had vier keer op een rij gewonnen op het Mexicaanse hardcourttoernooi. Hij is door het bereiken van de tweede ronde in Acapulco vanaf volgende week de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.