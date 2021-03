Tennisser Tallon Griekspoor komt net tekort in tweede ronde Acapulco

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Antetokounmpo leidt Bucks in overtime langs Sixers

07.50 uur: De Griekse basketballer Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks in de verlenging langs Philadelphia 76ers geleid. De Bucks maakten in Philadelphia een achterstand van 19 punten ongedaan.

De 26-jarige Antetokounmpo nam 32 punten voor zijn rekening en was ook goed voor 15 rebounds. In overtime maakte Antetokounmpo tien van de zestien punten voor de Bucks.

Halverwege het duel leidden de Sixers met 45-31. De afgelopen vijf jaar kwamen de Bucks slechts één keer eerder zo weinig tot scoren in een helft. Na de reguliere speeltijd stond het 93-93. De Sixers, die zonder de geblesseerde Joel Embiid aantraden, zagen hun zegereeks van zes beëindigd worden.

Tennis: Tallon Griekspoor komt net tekort in tweede ronde Acapulco

07.40 uur: Het is tennisser Tallon Griekspoor net niet gelukt om zich bij de laatste acht te scharen op het ATP-toernooi van Acapulco. De nummer 154 van de wereld moest in een spannende driesetter zijn meerdere erkennen in de Noor Casper Ruud. Het werd 4-6 6-3 7-6 (3) voor de mondiale nummer 25.

De 24-jarige Griekspoor was afkomstig uit het kwalificatietoernooi en had vier keer op een rij gewonnen op het Mexicaanse hardcourttoernooi. Hij is door het bereiken van de tweede ronde in Acapulco vanaf volgende week de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst.