Schulting verovert na 1500 meter ook EK-goud op 500 meter

De Poolse Natalia Maliszewska eindigde als tweede, het brons ging naar de Italiaanse Arianna Valcepina. Yara van Kerkhof eindigde in de B-finale als derde en Xandra Velzeboer strandde vrijdag al in de voorronden van de 500 meter. De regerend wereldkampioene en houdster van het wereldrecord werd gediskwalificeerd omdat ze een valse start maakte.

Op de 1500 meter bleef Schulting de Belgische Hanne Desmet net voor. Het brons was daar voor de Duitse Anna Seidel. Schulting was bij de laatste EK, twee jaar geleden, de sterkste op alle afstanden terwijl ze ook de allroundtitel veroverde. De meerkamp is door de internationale schaatsunie ISU afgeschaft, waardoor er in Gdansk individueel alleen afstandstitels te veroveren zijn.

Schulting sprak na de gewonnen 1500 meter bij de NOS van „een lekkere start.” Ze streeft in Gdansk naar winst op alle afstanden en op de aflossing. „Mijn grootste tegenstander op de 1500 meter was mijn teamgenote Desmet. Ik weet dat ze sterk is en hard kan doorrijden. Het ging erom het slim te spelen. Dat is gelukt”, concludeerde Schulting, die haar ambities duidelijk uitsprak. „Ik wil laten zien dat ik de beste van Europa ben. Dat is geen 1-2-3’tje, maar dat maakt deze sport ook zo mooi.”

Selma Poutsma eindigde op de 500 meter in de B-finale als eerste, als achtste in totaal. Ze kwam in haar halve finale ten val, terwijl Velzeboer een straf kreeg na een botsing met Seidel.

Van ’t Wout wint goud en zilver

Bij de mannen veroverde Jens van ’t Wout eveneens goud op de 1500 meter. Hij passeerde nog net voor de finish de Belg Stijn Desmet. Ook het brons ging op die afstand naar Nederland: Friso Emons pakte die medaille. Itzhak de Laat was eerder gestrand in de halve finales.

Van ’t Wout was dit seizoen ook al goed voor drie wereldbekerzeges. Hij won begin december in Almaty (Kazachstan) de 1000 meter en was daarvoor al succesvol geweest in Salt Lake City met winst op de 500 en 1500 meter.

Op de 500 meter was Van ’t Wout in Gdansk ook een goede kanshebber op het goud, maar het lukte hem net niet om Nederland een ’4 uit 4’-score te bezorgen. Van ’t Wout won zilver, het goud was voor de Italiaan Pietro Sighel. Die nam aan het begin de leiding nam en stond eerste plaats niet meer af. De derde plaats was voor Reinis Berzins uit Letland.

Melle van ’t Wout, de broer van Jens, was veroordeeld tot de B-finale en daarin werd hij tweede. Daan Kos, de derde Nederlandse deelnemer, kwam wegens een diskwalificatie niet verder dan de voorronden.