Dumfries kan halve finale Champions League ruiken na zege bij Benfica

Nicolò Barella maakte aan het begin van de tweede helft de openingstreffer voor Inter, waar Denzel Dumfries kort voor tijd werd gewisseld. Stefan de Vrij deed bij de Italiaanse ploeg als invaller de laatste minuten mee. De eveneens ingevallen Romelu Lukaku maakte in de slotfase de tweede treffer uit een strafschop.

Benfica bereikte de laatste acht door Club Brugge uit te schakelen en is na Napoli de meest scorende ploeg tot nu toe in de Champions League. Tegen Inter kwam de ploeg van voormalig PSV-coach Roger Schmidt echter moeilijk tot kansen. Rafa Silva had er een, maar de grootste in de eerste helft was voor Inter-speler Francesco Acerbi, die over het doel van Odisseas Vlachodimos schoot.

Sterk werk Dumfries

De thuisploeg ging na de rust in een iets hoger tempo spelen, maar het was Inter dat scoorde. Na een lange voorzet van Alessandro Bastoni kopte Barella binnen in de verre hoek.

Benfica zette daarna druk voor het doel van voormalig Ajax-keeper Andre Onana, maar ondanks meerdere pogingen van dichtbij en door sterk verdedigend werk van Dumfries ging de bal er niet in. Inter was enkele keren dicht bij een grotere voorsprong. Henrikh Mkhitaryan zag zijn inzet gekeerd worden door de doelman van Benfica. Dumfries schoot tot twee keer toe op doel, maar zijn schoten werden geblokt.

Onana

Inter kon alsnog een tweede treffer maken. Een voorzet van Dumfries belandde op de hand van João Mário en na het bekijken van de beelden besloot de Engelse arbiter Michael Oliver een strafschop toe te kennen. Lukaku schoot die binnen.

Benfica probeerde nog een treffer te maken in de slotfase om de kansen op een plek in de halve finales levend te houden. Gonçalo Ramos was in de extra tijd het dichtst bij een doelpunt, maar Onana redde.