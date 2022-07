Parsons na kritiek op tactisch plan: ‘Het draait om ruimtes’

„Oranje is zwalkende. Ik vraag me constant af: wat willen we nou? Ik kan er tactisch gezien, aan de bal en zonder, geen chocola van maken. Het komt nu op mij over alsof de beste spelers gewoon maar bij elkaar zijn gegooid in het vertrouwde systeem”, zei ze onder meer. Kok-Willemsen ziet Oranje graag met de punt naar achteren spelen, met twee diepgaande middenvelders in plaats van één, zoals nu.

Op de vraag of er tegen Frankrijk tactische veranderingen zullen plaatsvinden, zei Parsons vrijdag: ,,De intenties van ons team, de prioriteiten in aanval en verdedigingen, zullen nooit veranderen. Maar de positionering van de spelers is tot dusver elke wedstrijd anders geweest. Het hangt af van de structuur van de tegenstander. Wanneer we de bal hebben, moeten we zorgen dat onze opponent keuzes moet maken en wij moeten dan zorgen dat die zo moeilijk mogelijk zijn.”

Parsons verwacht dat Frankrijk Oranje op twee manieren een uitdaging kan bieden. ,,Als ze agressief verdedigen, kan er ruimte achterin ontstaan. Als ze compact spelen, moeten we ze uitlokken en geduldig zijn. In beide gevallen zal ons middenveld zich anders moeten opstellen. Wij hebben onze intenties, maar het draait allemaal om ruimtes. De tegenstander bepaalt uiteindelijk waar die komen te liggen en dan moeten wij ze pakken óf zelf iets creëren.”

Vivianne Miedema is weer beschikbaar. Ⓒ ANP/HH

Vivianne Miedema

Oranje begon het EK met een gelijkspel tegen Zweden (1-1), waarna werd gewonnen van Portugal (3-2) en Zwitserland (4-1). Echt indruk maakte de ploeg nog niet. Het is een meevaller dat tegen Frankrijk Vivianne Miedema weer lijkt te kunnen starten. De topspits moest de afgelopen twee duels vanuit haar hotelkamer toekijken vanwege een corona-besmetting. „Ik zei eerder dat het ervan af zou hangen hoe ze de drie trainingen door zou komen. Daarvan hebben we er nu twee gehad”, aldus Parsons vrijdag. ,,Maar dingen gaan goed, er is een kans dat ze kan spelen.”

Sowieso één wijziging

Omdat Lieke Martens deze week geblesseerd huiswaarts keerde, moet Parsons sowieso één wijziging doorvoeren. Hij vertelde meerdere opties te hebben voor de vacante linksbuitenpositie. Het ligt voor de hand dat hij gaat schuiven met Jill Roord, Daniëlle van de Donk of Lineth Beerensteyn. Talenten als Esmee Brugts, Victoria Pelova en Romée Leuchter vielen dit toernooi meermaals sterk in, maar Parsons lijkt hen achter de hand te willen houden. ,,Het is belangrijk om sterk te starten, maar óók om sterk te eindigen. Dat is dit toernooi telkens gelukt en toont de mentaliteit en de breedte van onze selectie.”

Punt naar achteren

Kok-Willemsen stelde dat een middenveld met de punt naar achteren zeker tegen Frankrijk waardevol kan blijken. „De Franse verdedigers zijn groot en sterk en vinden het fijn om tegen een spits op te kleunen. Met de punt naar achteren creëer je ruimte voor Miedema om in te zakken, waardoor Roord en Donk om de beurt de diepte in kunnen duiken. Ook de buitenspelers kunnen profiteren van de gaten die een inzakkende puntspeler creëert. Daarom moet Esmee Brugts spelen als vervanger van Martens, met Lineth Beerensteyn op rechts. Dan heb je vanaf beide kanten dreiging en tempo. Dán kun je aanvallend een vuist maken tegen Frankrijk.”