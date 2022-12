Vrouw van op WK overleden journalist sluit kwade zin uit: ’Dit borrelde vermoedelijk al jaren’

Na een snelle repatriëring werd in Amerika autopsie verricht op het lichaam. „Vermoedelijk borrelde dit onderhuids al jaren”, aldus zijn partner, doelend op de verwijde aorta die de bloeding naar nu blijkt veroorzaakte. Het nieuws strookt met berichten van Wahl, die op zijn eigen online publicatie-platform eerder al meldde dat hij in Qatar zocht naar medisch hulp vanwege pijn aan zijn borst. Hulpverleners probeerden Wahl in het stadion nog te reanimeren, maar dat was tevergeefs.

Eric, de broer van Grant, gaf via Instagram eerder nog aan dat hij vermoedde dat er kwade zin in het spel was. De journalist uitte in aanloop naar het WK meermaals kritiek op de Qatarese organisatie en kwam in het emiraat zelfs een keer naar een wedstrijd in een regenboogshirt. Wahl werd daarop door beveiligers meegenomen en gedwongen zijn shirt uit te doen. Volgens Eric ontving zijn broer daarop meerdere doodsbedreigingen, waardoor hij er vanuit ging dat zijn broer was vermoord. Door de autopsie is hij echter van mening veranderd.

Wahl was een van de bekendste Amerikaanse sportjournalisten. Hij deed voor de achtste keer verslag van een WK voetbal. Als een van de eerste verslaggevers in zijn land legde hij zich toe op voetbal, dat toen nog een relatief kleine sport was.

Wahl is een van de twee journalisten die dit WK overleden. De Qatarese krant Gulf Times bracht twee dagen geleden het nieuws dat fotograaf Khalid al-Misslam tijdens het toernooi ’plots’ de dood vond. Verdere details over het overlijden al-Misslam zijn momenteel niet bekend.

Bij de wedstrijd van Oranje kwam ook een beveiliger in het stadion om het leven. De man, naar verluidt een 24-jarige arbeidsmigrant uit Kenia, zou ten val zijn gekomen. In een ziekenhuis bezweek hij dinsdag aan zijn verwondingen. De WK-organisatoren zeggen woensdag dat ze onderzoek doen om te achterhalen wat er precies is gebeurd.