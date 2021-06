Lewis Hamilton krabbelt terug na openlijke kritiek

Hamilton baalde onder meer van de strategie in het prinsdom. De Engelsman finishte slechts als zevende en verloor de koppositie in de WK-stand aan Max Verstappen. ,,Maar in het heetst van de strijd zeg je niet altijd de beste dingen”, aldus Hamilton in Azerbeidzjan. ,,Constructieve kritiek is goed, maar dan wel achter gesloten deuren. Er was niet één schuldige, ik was zelf ook onderdeel van de mensen die beslissingen namen. We winnen samen, en we verliezen samen. Iedereen is zo toegewijd, dat maakt dit zo’n geweldig team. Het heeft geen zin om met de vinger te gaan wijzen, we moeten samenwerken.”

De Brit nam het ook op voor tennisster Naomi Osaka, die voor aanvang van Roland Garros aangaf niet te verschijnen op persconferenties. Ze kreeg een boete en trok zich vervolgens terug.

,,Ik denk dat zij een geweldige atleet en persoon is. We zijn allemaal mensen, haar een boete geven is niet de juiste manier om zoiets aan te pakken. Daar moet echt naar gekeken worden. Het gaat erom of je respectvol bent en dat is zij altijd geweest.”