Romain Grosjean niet meer in actie: ’Risico is te groot’

Grosjean zal terugkeren naar zijn huis in Zwitserland, om zich verder te laten verzorgen aan de brandwonden op zijn handen. De coureur kon daardoor dit weekeinde al niet in actie komen in datzelfde Bahrein. Hij kwam wonderwel goed weg nadat zijn auto vorige week doormidden brak bij een hevige crash en vervolgens vlam vatte.

„Het is een enorme teleurstelling dat ik die laatste race in Abu Dhabi niet kan rijden. We hebben alles geprobeerd met de dokter, maar het risico om te racen is te groot voor mijn herstel en gezondheid. Dit is een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven, maar het is overduidelijk de meest wijze. Ik zal het team missen en ze als altijd de support geven.”

De verwoeste bolide van Romain Grosjean na de hevige crash van vorige week in Bahrein. Ⓒ AFP

Eerder werd al bekend dat Grosjean evenals zijn teamgenoot Kevin Magnussen na dit seizoen moet vertrekken bij Haas. Mick Schumacher en Nikita Mazepin zijn hun vervangers.

Grosjean gaf vlak na zijn crash aan dat hij niet op deze manier wilde eindigen in de Formule 1 en dat hij, als hij niet in Abu Dhabi in actie kon komen, elk team zou opbellen met de vraag of hij op termijn misschien een privétest kon afwerken om zijn carrière in de koningsklasse waardig af te sluiten. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde zaterdag desgevraagd dat hij er met zijn team wel voor open zou staan om Grosjean die kans te bieden, als dat bij andere renstallen niet mogelijk is.