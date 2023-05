KNVB: gestaakt duel om 12.00 uur volgende dag uitgespeeld

De play-offs voor promotie/degradatie beginnen al drie dagen na de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie, aldus de voetbalbond. „En alle competitiewedstrijden moeten zijn gespeeld voor de interlandwindow die op 12 juni begint.” In deze interlandperiode komt het Nederlands elftal in actie in de finaleronde van de Nations League.

Het is zeer waarschijnlijk dat de betreffende duels zonder publiek worden uitgespeeld, laat de KNVB weten. Eigenlijk is dit echter niet aan de KNVB, maar aan de plaatselijke autoriteiten. De kans dat er op zo’n korte termijn ruimte is bijvoorbeeld weer politie in te zetten is uiteraard zeer klein.

Regels aanscherpen

Normaal gesproken beschikt het competitiebestuur betaald voetbal over meerdere mogelijkheden: uitspelen, overspelen of de tussenstand wordt de eindstand.

De KNVB besloot enkele weken geleden de regels aan te scherpen, nadat Ajaxspeler Davy Klaassen in het bekerduel met Feyenoord op zijn hoofd was geraakt door een voorwerp dat vanuit het publiek was gegooid. Sindsdien wordt een wedstrijd stilgelegd als er vanaf de tribunes iets op het veld komt. Gebeurt dat daarna nogmaals, dan wordt de wedstrijd gestaakt. Als een speler of scheidsrechter wordt geraakt, dan volgt direct staking.

Afgelopen weekeinde waren er bij zeven wedstrijden in het betaald voetbal onderbrekingen als gevolg van het gooien van bierbekers, rookbommen en vuurwerk op het veld. De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax werd zondag in de openingsfase tot twee keer toe stilgelegd en daarom definitief gestaakt. Het duel is dinsdag uitgespeeld.