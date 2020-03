Gemengde gevoelens bij sporters na uitstel Olympische Spelen

Zo reageren onder meer Dafne Schippers, Ranomi Kromowidjojo, Epke Zonderland, Kiran Badloe en Mathieu van der Poel op de vanwege het coronavirus ontstane situatie.

Atletiek: Dafne Schippers

Atlete Dafne Schippers heeft begrip voor het uitstellen. „Zojuist het nieuws gehoord dat de Spelen in Tokio zijn verplaatst naar de zomer van 2021. Het spreekt voor zich dat ik er echt naar uitkeek en dat mijn vorm momenteel goed is, maar voor nu moeten we naar het grotere plaatje kijken en doen wat nodig is om het coronavirus te verslaan”, schrijft de sprintkampioene op Instagram.

Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Ze veroverde op de Spelen van 2016 in Rio zilver op deze sprintafstand. Voor Tokio was ze geplaatst op drie nummers, de 100 meter, 200 meter en met het estafetteteam op de 4x100 meter. „Laten we het beste hopen en laten we ervoor zorgen dat we er in 2021 een nog groter feest van maken.”

Epke Zonderland Ⓒ ANP

Turnen: Epke Zonderland

Epke Zonderland was officieel nog niet zeker van het olympisch ticket, maar was wel al heel dicht bij zijn vierde deelname aan de Spelen. Voorlopig is daar sowieso een streep doorgezet. “Het zat natuurlijk wel in mijn achterhoofd en ik begrijp het zeker: de volksgezondheid staat voorop”, aldus de olympisch kampioen aan de rekstok van 2012. “Het is wel balen. Ik zat echt in een goed flow en hoopte dat af te maken. Nu moet ik het weer even laten varen.”

Hoe de kwalificatieprocedure in het geval van Zonderland wordt afgehandeld, is onduidelijk. Daarover moet de internationale turnfederatie FIG nog een uitspraak doen. Dat is voor Zonderland afwachten. Zelf gaat de afgestudeerd arts nadenken over zijn nabije toekomst als topsporter. “Qua periodisering komt er een heel seizoen bij. Ik heb tijd nodig om daarvoor na te denken en de juiste beslissing te nemen.” Of Zonderland in 2021 nog eenmaal op het olympisch podium is terug te zien, is in meerdere opzichten dus onzeker.

Ranomi Kromowidjojo Ⓒ ANP

Zwemmen: Ranomi Kromowidjojo

„Op naar Tokio 2021”, zo slingerde zwemster en drievoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo via Twitter de wereld in. „Als de Spelen volgend jaar zijn, ben ik graag van de partij. Daar bikkelen we nog wel een jaar voor door, want de Spelen daar doe ik het voor”, aldus de geboren Groningse, winnares van goud op de 50 en 100 meter vrije slag in 2012 in Londen.

De onzekerheid van de afgelopen dagen was voor Kromowidjojo niet fijn. „In mijn ogen was het doorgaan van de Spelen kansloos, omdat de meeste zwemmers nu niet kunnen trainen. Landen als Australië, Canada en Amerika haakten af en toen is het balletje wel al gaan rollen. Dat er nu een beslissing is genomen, geeft toch wel rust en maakt een einde aan de onzekerheid. Het is een gekke periode, want mijn leven staat al zo lang in het teken van topsport, maar dat is nu toch wel ondergeschikt. Er zijn nu andere dingen belangrijker.”

Mathieu van der Poel Ⓒ AFP

Mountainbiken: Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel was in Tokio de gedoodverfde olympisch kampioen voor het onderdeel mountainbiken. De 25-jarige alleskunner had goud tijdens de Spelen als absolute hoofddoel van dit seizoen gesteld. ,,Het is een erg jammerlijke, maar wel begrijpelijke beslissing. De globale gezondheid gaat voor. Anderzijds blijf ik toch met een rotgevoel achter. Vier jaar geleden hebben we een plan gemaakt richting de Spelen van Tokio, en dat plan valt nu eigenlijk in het water.”

,,Het is mentaal niet gemakkelijk als je daar al vier jaar mee bezig bent, maar dat is voor iedereen wel het geval die op lange termijn heeft toegewerkt naar een doel in deze moeilijke periode. Voorlopig is er ook weinig duidelijkheid wanneer we weer aan koersen toe zijn. Ik blijf voorlopig bezig, maar een echt plan maken lukt uiteraard niet.”

Kiran Badloe Ⓒ Sander van der Borch / Watersportverbond

Zeilen: Kiran Badloe

„Super jammer. Dat is nu wel het gevoel dat overheerst. Persoonlijk is het jammer als sporter zijnde, want dit is wel het evenement waar je naartoe leeft. Maar dat kan je al vrij snel in perspectief plaatsen als je ook maar een beetje het nieuws in de wereld volgt. Wat er momenteel gaande is, dat is veel belangrijker dan de Olympische Spelen. Dat moet je eerst onder controle zien te krijgen, voordat we überhaupt aan sport en Olympische Spelen kunnen denken”, reageert windsurfer Kiran Badloe, die eerder ten koste van tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe het ticket voor Tokio in handen kreeg.

Voor Badloe maakt het uitstellen van de Spelen zeker een verschil, zo stelt de regerend wereldkampioen in de RS:X-klasse. „Ik ben nu lekker in vorm en was klaar om ook die Spelen te doen. Dat zou qua timing goed zijn uitgekomen. Nu moeten we een hele andere opbouw gaan maken. Hopen dat we diezelfde vorm kunnen realiseren voor volgend jaar. Het biedt ook wel weer nieuwe kansen, omdat we nu iets langer de tijd hebben om ons voor te bereiden in plaats van nog maar een paar maanden. Dus wie weet kan het heel positief uitpakken en kunnen we nog beter voor de dag komen dan dat we deze zomer hadden kunnen doen.”

Voorlopig blijft Badloe in elk geval in Nederland. „De komende periode is vrij onzeker. We hadden alles ingepland rondom de Spelen. Elke dag wisten we wat we gingen doen en waar we dat gingen doen, met als einddoel die Spelen. Dat vervalt nu. Het is even kijken hoe we alles weer gaan oppakken. Voor nu is het wel fijn om weer even thuis wat tijd door te brengen en daarna gaan we een goed plan bedenken hoe we verder gaan.”

Harrie Lavreysen Ⓒ ANP

Baanwielrennen: Harrie Lavreysen

,,Ik was met Jeffrey (Hoogland, red.) aan het fietsen toen ik het nieuws hoorde en vroeg hem: ’Waar trainen we nog voor?’. Ja, ik ben in de vorm van mijn leven, maar het is logisch dat er een streep is door Tokio. Gezondheid gaat voor alles en iedereen moet gelijke kansen hebben om zich voor te bereiden. Daarbij heb je geen idee wie er wel en niet op doping worden gecontroleerd. Voor mij maakt een jaar uitstel niet heel veel uit, want ik ben pas 23 jaar en heb nog een hoop jaren te gaan.”

Wielrennen: Tom Dumoulin en Bauke Mollema

,,Begrijpelijk dat de Spelen worden uitgesteld en in ieder geval fijn dat er in dit stadium al een knoop is doorgehakt. Dat geeft wel duidelijkheid. Heel jammer voor mij en voor vele andere sporters, maar ik neem aan en ik hoop dat van uitstel geen afstel komt en dat we ons mogen verheugen op de Spelen in het volgende jaar. Op dit moment zijn er ergere en belangrijkere dingen in de wereld dan sport.’’

Ook voor collega-renner Bauke Mollema is het uitstel bepaald geen verrassing. ,,Dit zat eraan te komen natuurlijk. Wat mij betreft is het een prima beslissing en is er nu duidelijkheid. De volksgezondheid moet op nummer één staan. Maar ik hoop er volgend jaar alsnog bij te zijn.’’

Zwemmen: Femke Heemskerk

Femke Heemskerk is vooral opgelucht dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar niet doorgaan. „We zagen het aankomen. Er was geen houden meer aan. Ik ben blij dat we duidelijkheid hebben en iedereen nu even kan bijkomen en nieuwe plannen kan maken”, liet de 32-jarige zwemster vanuit het Amerikaanse Palm Springs weten.

De onlangs getrouwde Heemskerk wil zeker door tot en met de Spelen van volgend jaar. „Tokio doet een beetje ’hard to get’ daarom wil ik zeker niet opgeven. Ik heb hier natuurlijk al dagen over na kunnen denken. Helemaal in het begin toen er een kans was dat het niet door zou gaan, was ik er een stuk verdrietiger om. Nu voel ik mij vooral heel strijdlustig. Ik ga zeker niet opgeven. Ik ga gewoon echt door. Ik hoop gewoon dat de wereld er weer wat mooier uitziet over een paar maanden dat is het allerbelangrijkste.”

Heemskerk reisde eerder deze maand naar haar vriend in Canada nadat de zwemmers niet langer mochten blijven trainen in het klooster in Drachten. Ze wilde met haar verloofde mee naar zijn huis in Palm Springs, maar dat mocht alleen als de twee getrouwd waren. De twee traden daarom in een koffietentje in Canada een half jaar eerder dan gepland met elkaar in het huwelijk.

,,Iedereen weet nu in ieder geval waar die aan toe is. Het is een logische beslissing, maar ook jammer dat we ons als wereldkampioenen niet kunnen laten zien. Je wilt eigenlijk die flow doorzetten, maar dat kan nu niet. Onze wedstrijd eind deze maand tegen Spanje in een uitverkocht Ahoy viel eerst weg en nu ook de Olympische Spelen. Maar als je dit door had laten gaan, krijg je dat er scheve verhoudingen gaan zijn. Al is de belangrijkste vraag of het virus rond eind juli wel weg is, want dat is ook nog niet eens zeker.”

Mountainbike: Anne Terpstra

,,Dit is geen verrassing en een goed besluit waar ik helemaal achter sta. Het zat eraan te komen. Het is nog wel afwachten want we weten niet wanneer we weer aan de bak mogen met de mtb-competitie, en evenmin op wel moment de Spelen opnieuw op de kalender komen. Maar op dit moment heeft alles niet zo’n haast’’’, aldus de mondiale nummer één bij de mountainbikesters die woensdag vanuit Zuid-Afrika naar huis vliegt.

,,Hopelijk gaat dat lukken. Ik ben ingecheckt, dus ga ervan uit dat ik weg kan. Maar het wordt spannend; donderdag gaat hier de lockdown van start, voor een periode van drie weken. Wat dat betreft is onze planning goed geweest’’, aldus Terpstra, die na het cancelen van de befaamde Cape Epic race een trainingskamp belegde met haar Hongaarse teamgenote Barbara Benko.

,,Zodra we iets meer horen, kan ik ermee aan de gang. Ik ben vooral benieuwd welke wedstrijden we dit seizoen nog kunnen rijden. De eerstvolgende race die tot dusver op het programma staat, is de WK, eind juni. Ervoor is een World Cup waarvan het onbekend is of die doorgaat of verschoven zal worden. Het EK is eruit, het NK wordt naar achteren gezet, alles ligt overhoop.’’

Zwemmen: Arno Kamminga

,,Dit is de enige juiste keuze die het IOC heeft kunnen maken. Geen verrassing, na de afgelopen dagen. Het blijft balen, want ik heb er vier jaar voor gewerkt en naar uitgekeken. Maar ik beschouw het liever zo: de Spelen moeten iets magische en feestelijks zijn. Die twee woorden kun je nu niet meer in je mond nemen, laat staan dat je mag verwachten dat het deze zomer nog zo zou zijn. In dat opzicht ben ik blij met het uitstel. Hopelijk laten we deze toestand vlug achter ons en kunnen we er in 2021 een mooi feest van maken. Mij maakt het niet heel veel uit, of ik morgen, een half jaar of over een jaar klaar moet zijn; ik ben altijd klaar voor de Spelen. Ik blijf zeker doorgaan met progressie maken en beter worden. Het werkt niet in mijn nadeel, dat we een jaar langer moeten voorbereiden.’’

,,Twee weken geleden zwom ik nog in Antwerpen. Toen gingen wedstrijden nog door, kon ik trainen en was er weinig aan de hand, behalve dat we van de overheid te horen kregen dat we geen handen meer moesten schudden. Nu ligt driekwart van de wereld plat en worden de Spelen uitgesteld. Ja, in hoeverre kun je daarop vooruitdenken en voorbereiden? Het is allemaal zo snel gegaan.

Op het moment dat dit afgesloten is en de sport opnieuw wordt opgestart, ons een heel knotsgek en druk seizoen staat te wachten. Er moeten veel dingen worden ingehaald, er zullen constant wedstrijden zijn waardoor je misschien wel moet kiezen tussen de belangrijke races. Dat is een zorg voor later. Nu eerst gezond en fit blijven, en dan de ogen richten op de Tokio2021.’’ En fit blijven, dat doet Kamminga op een hometrainer in het zonnetje op z’n balkonnetje, met wat gewichten, en zijn matje waarop hij core stability-oefeningen doet en landtrainingen, dikwijls twee keer per dag. ,,Daarnaast soms naar buiten, om te zien of ik daar wat extra’s kan doen. Maar ik blijf vooral binnen en zonder me af.’’

Chantal Blaak Ⓒ ANP

Wielrennen: Chantal Blaak

,,Na twee dagen chocolade eten vanwege de teleurstelling over het afgelasten van alle voorjaarswedstrijden waar ik mijn zinnen op gezet, hebben we ook geen Spelen. Ik wilde er heel graag heel – en nog steeds – wetend dat het in Nederland super lastig is om je te kwalificeren. Maar ik had me er zeker nog niet bij neergelegd.’’

,,Ik heb geen definitieve datum in gedachten om te stoppen, maar zeker is dat ik niet blijf fietsen tot Parijs 2024. Misschien wordt volgend jaar wel het laatste seizoen, dat bekijk ik nog even. Het WK in Vlaanderen is een mooi moment om het af te sluiten. Nu komt dat er natuurlijk niet van.’’

,,Het is heel gek hoe het is gegaan. Eerst was het Strade Bianche die werd geschrapt. Op dat moment heb je nog zoiets van jammer, dan focussen we ons maar op de Ronde van Drenthe en de Ronde van Vlaanderen, want die waren nog niet weggevallen. Ik was niet bezig met de Spelen, voor mij was het heel belangrijk een goed voorjaar te rijden. Of het nu wel of niet een olympisch jaar is, het voorjaar is sowieso mijn ding. Maar in Drenthe merkten we dat het coronaprobleem heel groot aan het worden was, zeker toen deze wedstrijd niet doorging. Daar baalde ik enorm van, en dat had en heeft niets met de Spelen te maken.’’

,,Je voelt je zo doelloos. Wij zijn gewend met kortetermijndoelen te werken en die vallen plotseling allemaal weg. Je weet niet wat het volgende is. Ik vind het ook hele egoïstisch om alleen maar aan je zelf te denken en te klagen over het feit dat je doelloos bent. Er zijn zoveel ergere dingen nu in de wereld. Dan ga je toch niet zeuren over de sport die niet kan worden beoefend. Voor topsporters is er misschien het enige dat bestaat, maar het blijft vreemd dat je momenteel effe niet met jezelf bezig moet zijn.’’

Lois Abbingh Ⓒ EPA

Handbal: Lois Abbingh en Danick Snelder

Handbalinternational Lois Abbingh heeft alle begrip voor het uitstellen van de Olympische Spelen, maar jammer vindt ze het wel. „Een paar maanden geleden werden we wereldkampioen en we hadden graag in die mood naar de Spelen in Tokio gegaan, maar gezien de verspreiding van het virus en de grote gevolgen had ik er wel rekening mee gehouden. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is.”

Abbingh kan niet voor alle internationals spreken, maar zij wil er in 2021 zeker nog bij zijn. „Ik denk dat de meesten in onze groep nog wel een jaar door willen, maar voor mij geldt dat zeker. Ik zou sowieso niet stoppen na Tokio, want ik heb onlangs nog een contract voor drie jaar getekend bij Odense in Denemarken.”

Abbingh, die op het WK in december in de finale tegen Spanje in de slotseconden het winnende doelpunt maakte, zit momenteel in quarantaine in Rusland, waar ze aan haar laatste maanden bezig is bij de Russische club Rostov Don. „Hier is nog maar een week geleden besloten de trainingen stil te leggen, maar zelf ben ik vorige week pas aangekomen en ben ik verplicht eerst twee weken thuis in quarantaine gegaan. Nog zes dagen en dan mag ik weer naar buiten.”

Danick Snelder, aanvoerster van Oranje voegt toe: ,,Iedereen weet nu in ieder geval waar die aan toe is. Het is een logische beslissing, maar ook jammer dat we ons als wereldkampioenen niet kunnen laten zien. Je wilt eigenlijk die flow doorzetten, maar dat kan nu niet. Onze wedstrijd eind deze maand tegen Spanje in een uitverkocht Ahoy viel eerst weg en nu ook de Olympische Spelen. Maar als je dit door had laten gaan, krijg je dat er scheve verhoudingen gaan zijn. Al is de belangrijkste vraag of het virus rond eind juli wel weg is, want dat is ook nog niet eens zeker.”

Twan van Gendt Ⓒ ANP

BMX: Twan van Gendt

,,Of ik de Spelen had gehaald?”, zegt Twan van Gendt, de regerend wereldkampioen BMX. Hij scheurde eind januari zijn banden in zijn pols af, doordat bij een krachtoefening zijn schippersbotje uit de kom schoot. ,,Zeker weten, maar andere dingen zijn nu veel belangrijker. Dit zorgt voor iedereen voor een aanpassing, maar aan de andere kant is dat voor een topsporter wel vaker zo. Van het ene op andere moment kunnen dingen veranderen, ja bijvoorbeeld door een blessure. Dit is in ieder geval de juiste beslissing.”

Sharon van Rouwendaal Ⓒ EPA

Zwemmen: Sharon van Rouwendaal

Hoewel ze het risico liep op een boete probeerde zwemster Sharon van Rouwendaal de afgelopen dagen in de zee en in een meer toch nog de nodige kilometers te maken in het water. Door het uitstel van de Spelen naar 2021 is de regerend olympisch kampioene op de 10 kilometer in het open water van deze stress verlost.

„Er zijn toch nog wel landen waar ze gewoon door kunnen zwemmen. Ik maakte mij toch wel zorgen dat ik dat niet kon doen en ben daarom toch in de zee en het meer gaan zwemmen. Maar het was echt wel koud en inmiddels gelden in Frankrijk hoge boetes als je je huis uit gaat. Ik kwam steeds politieagenten tegen. Het is bij mij tot nu toe bij een waarschuwing gebleven. Het is wel fijn dat ik nu van die stress verlost ben”, laat Van Rouwendaal vanuit Montpellier weten. Een eerste boete kost 135 euro, maar het geldbedrag kan volgens Van Rouwendaal oplopen tot 3000 euro. „Een keer een boete voor een krachttraining kan ik wel riskeren, maar daarna wordt het wel erg veel.”

Ze heeft van haar Franse coach Philippe Lucas inmiddels ook een pittige landtraining opgekregen. „Daar kun je ook behoorlijk spierpijn van krijgen merk ik nu. Ik zie het verder maar als een kleine vakantie. Gelukkig kan ik meestal goed omgaan met zulke aanpassingen.” De olympische titel blijft nu een jaar langer op haar naam staan. „Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Voor mij is het vooral fijn dat ik nog een jaar langer kan trainen en sterker voor de dag kan komen.”

Matthijs Büchli Ⓒ ANP

Baanwielrennen: Matthijs Büchli

Baanwielrenner Matthijs Büchli zei het eigenlijk krachtiger. „Maar schrijf maar op dat ik het heel vervelend vind”, reageerde hij op het nieuws dat de Olympische Spelen vanwege het coronavirus definitief zijn uitgesteld. „Ik begrijp ook niet dat veel sporters nog zo positief reageren. Daar kan ik me niet in vinden. Op de baan hebben we, nu de UCI de kalender heeft omgegooid, tot maart volgend jaar geen wedstrijden meer. En nu de Spelen wegvallen is er gewoon een jaar lang helemaal niks.”

Büchli was nog in afwachting van een plaats in de sprintploeg. Wielerbond KNWU zou deze maand nog beslissen of hij ten koste van een wegrenner naar de Spelen zou mogen. Vier jaar geleden pakte de Noord-Hollander zilver op het sprintonderdeel keirin. Nu staat hij in de hiërarchie achter Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. „Ze kunnen die beslissing net zo goed nu nemen want er zijn nu een jaar geen wedstrijden. Maar liever nog hoop ik dat de Spelen eerder dan in de zomer van 2021 worden ingehaald.” Büchli vervolgt: „Het blijf wel een luxeprobleem. zijn geen bedrijf dat omvalt, we zijn niet ziek. We moeten het nu maar even afwachten.”

Paralympische Spelen: Marlou van Rhijn

’Blade babe’ Marlou van Rhijn liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. „Different year, same goal”, aldus de paralympisch atlete, die op de Paralympische Spelen van 2016 goud won op zowel de 100 als de 200 meter.