Hoe reageren olympiërs op uitstel? ’In 2021 een nog groter feest’

Atlete Dafne Schippers heeft begrip voor het uitstellen. „Zojuist het nieuws gehoord dat de Spelen in Tokio zijn verplaatst naar de zomer van 2021. Het spreekt voor zich dat ik er echt naar uitkeek en dat mijn vorm momenteel goed is, maar voor nu moeten we naar het grotere plaatje kijken en doen wat nodig is om het coronavirus te verslaan”, schrijft de sprintkampioene op Instagram.

Schippers is tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter. Ze veroverde op de Spelen van 2016 in Rio zilver op deze sprintafstand. Voor Tokio was ze geplaatst op drie nummers, de 100 meter, 200 meter en met het estafetteteam op de 4x100 meter. „Laten we het beste hopen en laten we ervoor zorgen dat we er in 2021 een nog groter feest van maken.”

Zwemmen: Femke Heemskerk

Femke Heemskerk is vooral opgelucht dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar niet doorgaan. „We zagen het aankomen. Er was geen houden meer aan. Ik ben blij dat we duidelijkheid hebben en iedereen nu even kan bijkomen en nieuwe plannen kan maken”, liet de 32-jarige zwemster vanuit het Amerikaanse Palm Springs weten.

De onlangs getrouwde Heemskerk wil zeker door tot en met de Spelen van volgend jaar. „Tokio doet een beetje ’hard to get’ daarom wil ik zeker niet opgeven. Ik heb hier natuurlijk al dagen over na kunnen denken. Helemaal in het begin toen er een kans was dat het niet door zou gaan, was ik er een stuk verdrietiger om. Nu voel ik mij vooral heel strijdlustig. Ik ga zeker niet opgeven. Ik ga gewoon echt door. Ik hoop gewoon dat de wereld er weer wat mooier uitziet over een paar maanden dat is het allerbelangrijkste.”

Heemskerk reisde eerder deze maand naar haar vriend in Canada nadat de zwemmers niet langer mochten blijven trainen in het klooster in Drachten. Ze wilde met haar verloofde mee naar zijn huis in Palm Springs, maar dat mocht alleen als de twee getrouwd waren. De twee traden daarom in een koffietentje in Canada een half jaar eerder dan gepland met elkaar in het huwelijk.

Lois Abbingh Ⓒ EPA

Handbal: Lois Abbingh

Handbalinternational Lois Abbingh heeft alle begrip voor het uitstellen van de Olympische Spelen, maar jammer vindt ze het wel. „Een paar maanden geleden werden we wereldkampioen en we hadden graag in die mood naar de Spelen in Tokio gegaan, maar gezien de verspreiding van het virus en de grote gevolgen had ik er wel rekening mee gehouden. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is.”

Abbingh kan niet voor alle internationals spreken, maar zij wil er in 2021 zeker nog bij zijn. „Ik denk dat de meesten in onze groep nog wel een jaar door willen, maar voor mij geldt dat zeker. Ik zou sowieso niet stoppen na Tokio, want ik heb onlangs nog een contract voor drie jaar getekend bij Odense in Denemarken.”

Abbingh, die op het WK in december in de finale tegen Spanje in de slotseconden het winnende doelpunt maakte, zit momenteel in quarantaine in Rusland, waar ze aan haar laatste maanden bezig is bij de Russische club Rostov Don. „Hier is nog maar een week geleden besloten de trainingen stil te leggen, maar zelf ben ik vorige week pas aangekomen en ben ik verplicht eerst twee weken thuis in quarantaine gegaan. Nog zes dagen en dan mag ik weer naar buiten.”

Niek Kimmann Ⓒ ANP

BMX: Niek Kimmann

Een paar weken geleden ging BMX’er Niek Kimmann er nog ’blind van uit’ dat de Olympische Spelen komende zomer in Tokio zouden doorgaan. „Maar de laatste dagen zag je wel aankomen dat dit stond te gebeuren”, reageerde de nummer 1 van de wereld in het fietscrossen nadat het IOC definitief voor uitstel had gekozen vanwege de coronacrisis. „Als sporter ben je egoïst en wil je rijden, als mens vind ik dit een verstandig besluit.”

Kimmann kon de afgelopen weken met zijn broer Justin gebruik maken van een lege opslaghal om nog te kunnen trainen. In de hoop zijn kansen op olympisch succes te vergroten.

„Laat eerst het normale leven maar weer op gang komen”, zegt hij dinsdag. „Ik heb nog niet nagedacht over wat ik nu ga doen. Ik zou zeggen: vooral binnen blijven, voor je eigen en andermans veiligheid. Ondertussen probeer ik mijn niveau een beetje vast te houden zodat ik, mochten we dit jaar nog aan wedstrijden toekomen, niet vanaf nul hoef te beginnen.”

Het nu missen van de kans op olympisch succes, Kimmann haalt de schouders op. „Ja, ik stond er goed voor. Ik word 24, dan ben je wellicht op je best. Ik loop dus wel iets mis. Maar als mens zeg ik: houd je mond, iedereen moet zich nu aanpassen. Als sporter moet je nu een stap naar achteren doen. Er zijn belangrijkere zaken.”

Sharon van Rouwendaal Ⓒ EPA

Zwemmen: Sharon van Rouwendaal

Hoewel ze het risico liep op een boete probeerde zwemster Sharon van Rouwendaal de afgelopen dagen in de zee en in een meer toch nog de nodige kilometers te maken in het water. Door het uitstel van de Spelen naar 2021 is de regerend olympisch kampioene op de 10 kilometer in het open water van deze stress verlost.

„Er zijn toch nog wel landen waar ze gewoon door kunnen zwemmen. Ik maakte mij toch wel zorgen dat ik dat niet kon doen en ben daarom toch in de zee en het meer gaan zwemmen. Maar het was echt wel koud en inmiddels gelden in Frankrijk hoge boetes als je je huis uit gaat. Ik kwam steeds politieagenten tegen. Het is bij mij tot nu toe bij een waarschuwing gebleven. Het is wel fijn dat ik nu van die stress verlost ben”, laat Van Rouwendaal vanuit Montpellier weten. Een eerste boete kost 135 euro, maar het geldbedrag kan volgens Van Rouwendaal oplopen tot 3000 euro. „Een keer een boete voor een krachttraining kan ik wel riskeren, maar daarna wordt het wel erg veel.”

Ze heeft van haar Franse coach Philippe Lucas inmiddels ook een pittige landtraining opgekregen. „Daar kun je ook behoorlijk spierpijn van krijgen merk ik nu. Ik zie het verder maar als een kleine vakantie. Gelukkig kan ik meestal goed omgaan met zulke aanpassingen.” De olympische titel blijft nu een jaar langer op haar naam staan. „Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Voor mij is het vooral fijn dat ik nog een jaar langer kan trainen en sterker voor de dag kan komen.”

Paralympische Spelen: Marlou van Rhijn

’Blade babe’ Marlou van Rhijn liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. „Different year, same goal”, aldus de paralympisch atlete, die op de Paralympische Spelen van 2016 goud won op zowel de 100 als de 200 meter.