PSG-clausule Xavi Simons ook volgend jaar nog van kracht

De clausule houdt in dat Simons er na het huidige en dus ook na het komende seizoen voor kan kiezen om terug te keren naar Paris Saint-Germain, de club waar PSV hem afgelopen zomer transfervrij van heeft overgenomen. De creatieve middenvelder kan die stap dan maken voor 12 miljoen euro, wat in de zomer wellicht een redelijk bedrag leek maar inmiddels een fooi is, gezien de stormachtige wijze waarop Simons zich heeft ontwikkeld. De 19-jarige middenvelder is na het vertrek van Cody Gakpo uitgegroeid tot de drijvende kracht achter het aanvalsspel van PSV en maakte op het WK in Qatar al zijn debuut als A-international.

Brands heeft in het radioprogramma nog eens uit de doeken gedaan hoe die clausule tot stand is gekomen. ,,Het zag er heel lang naar uit dat hij verhuurd zou worden. Zijn contract liep af, en wij hebben steeds ingezet op het definitief vastleggen van hem. Uiteindelijk is dat gelukt. We hebben hem een vijfjarig contract aangeboden en toen is die clausule ontstaan met het idee van: hij heeft daar een deel van zijn opleiding gehad en wil die deur niet definitief dicht gooien.”

Huren minder aantrekkelijk

Met die bijzondere clausule ging Brands, die eerder heeft verklaard geen voorstander te zijn van dergelijke clausules, toch akkoord, omdat hij het alternatief, Simons een jaar huren, minder aantrekkelijk vond. ,,We hebben er steeds op aangedrongen dat we huren niet zagen zitten. Dan ben je weer een speler beter aan het maken voor een andere club en wij hebben er verder niks aan. Dat doe je alleen in nood en niet met een jonge jongen waar je heel veel toekomst in ziet. Zo is het ontstaan. De keuze was gaan we hem huren of gaan we het doen zoals we het hebben gedaan.”

Inmiddels is de clausule een hoofdpijndossier voor PSV, dat het risico loopt dat de uitblinker, wiens marktwaarde ten opzichte van het bedrag in de clausule minimaal verdrievoudigd is, komende zomer de deur uitloopt. PSV wil in gesprek met Simons en zijn management over het eruit slopen van de clausule. ,,Wij zijn met hem bezig om die clausule eruit te laten halen. Daarover gaan we binnenkort met hem om de tafel. Ik denk dat we hebben bewezen dat we iets kunnen bieden. En ik denk niet dat bij hem alleen PSG in zijn hoofd zit. Ik denk dat hij straks ook graag in de Premier League zou willen spelen. Dus in dat opzicht zijn de kaarten open voor hem. Hij weet ook dat hij nog stappen moet maken. Hij is heel kritisch op zichzelf. Hij heeft iedereen verrast. Ook ons. Wij wisten dat hij een talentvolle speler was, maar dat hij al zo’n impact zou hebben dit jaar hadden we ook niet verwacht."

PSV hoopt snel tot een akkoord te komen over een contract zonder de gewraakte clausule. ,,Ik heb een eerste gesprek gehad met zijn zaakwaarnemer en binnenkort gaan we daar rustig met hem en zijn broer over zitten. Wat wij in Nederland vaak doen om bovengemiddelde spelers hier te houden is een voorstel creëren dat een speler later een stukje meedeelt als hij die stap maakt. Dat is in Engeland not done, maar daar verdienen de mensen andere salarissen. In Nederland is dat een richting waar je in kunt denken. Dat hebben we ook gedaan bij Memphis en Cody. Ontwikkel je richting de top en dan deel je daarin een stukje mee”, aldus Brands, die optimistisch is over het behoud van Simons. ,,Ik heb er vertrouwen in dat hij bij ons blijft.”