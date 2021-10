Hockeysters Pinoké bezorgen HGC dure nederlaag

De opdracht was voor de HOC Gazellen Combinatie voorafgaand aan het duel met Pinoké kraakhelder: met een zege kon een flink gat van zeven punten worden geslagen met de Amsterdamse outsider, de nummer vijf van de Hoofdklasse. Er zijn vier tickets voor de play-offs te vergeven.

Het was runner-up HGC dat in de eerste 35 minuten een optisch veldoverwicht had, de beste kansen waren echter voor de thuisclub. Die waren echter niet besteed aan Kari Stam, Maxime Kerstholt en Kelly Jonker, de gewezen goalgetter van Oranje.

GUNNEMAN

Gaandeweg het tweede kwart en in het begin van het derde kwart leek HGC een bres te slaan in de Amsterdamse defensie, maar Oranje-potential Kiki Gunneman stond op haar post en hield haar ploeg op de been.

Vlak voor het verstrijken van het derde kwart kantelde de wedstrijd in het voordeel van de thuisclub. Uit een strafcornervariant tipte Maria Steensma de 1-0 binnen voor Pinoké. De openingstreffer werkte bevrijdend voor de equipe van Daan Sabel. Frances Westenberg verzilverde een strafbal (2-0), niet veel later gevolgd door de 3-0 van de beloftevolle international Stella van Gils.

AMSTERDAM PROFITEERT

Door de sterke zege verkleinde Pinoké de achterstand met HGC tot één punt. SCHC deelt nu de derde plaats met HGC dankzij een krappe 2-1 zege op Kampong. Yibbi Jansen en Mette Winter doelpuntten namens Stichtse.

Amsterdam profiteerde van de misstap van HGC en bezet na de 3-1 zege op buurvrouw Hurley nu de tweede plaats. Michelle Fillet scoorde tweemaal. Dat laatste deed Hoofdklasse-topscorer Frédérique Matla eveneens in de 4-0 overwinning van koploper Den Bosch op rode lantarendrager Oranje-Rood.

KONINGIN HILTERMAN

Waar Matla met 17 goals in zeven duels de grand dame van de Hoofdklasse is, daar is Demi Hilterman de koningin van de strafcorner. De Bloemendaalse specialiste was tijdens de 3-2 thuiszege op Victoria weer dodelijk vanaf de kop van de cirkel en heeft inmiddels tienmaal raak gesleept. Daarmee is zij het meest productieve strafcornerkanon.

Strafcornerkoningin Demi Hilterman heeft inmiddels al tien keer dit seizoen raak gesleept. Ⓒ ProShots

Hilterman bezorgde de ploeg van Dave Smolenaars binnen tien minuten met twee treffers een droomstart, maar zag de Rotterdammers in het derde kwart dankzij Mady Hof langszij komen, nadat Julieta Jankunas de aansluitingstreffer voor haar rekening had genomen. Het was Carmel Bosch die Bloemendaal in het laatste kwart de tweede zege van het seizoen bezorgde.

HDM, dat afgelopen seizoen zo verrassend de play-offs bereikte, leed in de Haagse derby duur puntenverlies tegen debutant Klein Zwitserland (2-2). De late gelijkmaker van Lise Bom (KZ) leidde tot grote vreugdetaferelen bij de formatie van Jorge Nolte.