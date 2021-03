Sport Kort: IJsdanskoppel uitgeschakeld op WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Ronde van Overijssel gaat niet door

16.40 uur: De Ronde van Overijssel gaat op zaterdag 1 mei niet door. De organisatie krijgt vanwege de coronapandemie geen toestemming van de plaatselijke autoriteiten.

De organisatie begrijpt het besluit, maar is teleurgesteld. „We hadden graag een plek willen bieden aan het Nederlandse topwielrennen. Zeker omdat de Ronde van Overijssel twee weken later is dan bijvoorbeeld de Amstel Gold Race. We hoopten dat er meer mogelijk zou zijn tegen die tijd. Helaas blijkt nu dat de coronamaatregelen langer nodig zijn.”

Kunstrijden: WK blijft voor Verhaegh en Van Geffen bij één optreden

15.54 uur: Chelsea Verhaegh en Sherim van Geffen zijn er bij de WK kunstrijden in Stockholm op het onderdeel ijsdansen niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de vrije dans. Het Nederlandse koppel kwam bij de ritmische dans na een verdienstelijk optreden tot een score van 50,79. Daarmee kwamen ze tekort om in aanmerking te komen voor een vervolg. Slechts de beste twintig koppels komen uit op de vrije dans.

Verhaegh en Van Geffen waren het eerste Nederlandse koppel in 37 jaar dat op een WK in het ijsdansen uitkwam. Met hun optreden op de muziek van ’Diamonds Are A Girl’s Best Friend’ hielden ze drie koppels onder zich.

Motosrsport: Dutch Masters of Motorcross gaat voorlopig niet door

15.51 uur: Vanwege de coronamaatregelen gaat de Dutch Masters of Motocross 2021 op 17 april in Oldebroek niet door. Ook de geplande tweede ronde, op 2 mei in Arnhem, is van de baan.

Dit betekent dat voorlopig alleen de ronde in Rhenen op 5 juni nog op de kalender staat. Voor de overige wedstrijden, naast Oldebroek en Arnhem ook in Harfsen en Oss, zoeken de organisatoren en motorbond KNMV naar nieuwe data.

Judo: Tsjakadoea grijpt naast brons op Grand Slam van Tbilisi

15.28 uur: Tornike Tsjakadoea is er op de Grand Slam van Tbilisi net niet in geslaagd een medaille te veroveren. Sjajboz Saidaburorov uit Tadjikistan won de strijd om het brons in de klasse tot 60 kilogram op ippon in de golden score, de verlenging.

Bij de vrouwen debuteerde Julie Kemmink in de klasse tot 52 kg op een Grand Slam. Ze verloor bij haar eerste optreden van de Hongaarse Reka Pupp. ln diezelfde klasse belandde Naomi van Krevel na een nederlaag in de kwartfinales tegen de Georgische Tetiana Levitska-Shukvani in de herkansingen. Daarin was de Portugese Joana Ramos te sterk.

In de klasse tot 48 kilo verloor Amber Gesjes in de tweede ronde van Italiaanse Francesca Milani. Sanne Verhagen reikte in de klasse tot 57 kg tot de derde ronde waarin ze verloor van de Braziliaanse Katelyn Nascimento. Pleuni Cornelisse ging eruit in de tweede ronde, tegen de Poolse Arleta Podolak.

Voetbal: Feyenoord legt Wehrmann langer vast

15.10 uur: Feyenoord heeft Jordy Wehrmann langer aan zich gebonden. De 22-jarige middenvelder had een aflopend contract met een optie voor nog een seizoen. Die optie hebben de Rotterdammers nu gelicht.

Wehrmann maakte onder Dick Advocaat in oktober van het afgelopen jaar zijn officiële debuut in de hoofdmacht is in de huidige, tweede seizoenshelft verhuurd aan het Zwitserse FC Luzern.

Badminton: Piek/Seinen naar halve finales in Orléans

14.09 uur: De badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen hebben vrijdag de halve finales bereikt in het vrouwendubbel op de Orléans Masters. Het Nederlandse koppel, in de race om deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen, versloeg het als vierde geplaatste Deense duo Maiken Fruergaard en Sara Thygesen in twee games: 23-21 21-15.

Piek en Seinen zijn de nummer 6 van de plaatsingslijst. In de strijd om een plaats in de finale nemen zij het nu op tegen de Bulgaarsen Gabriela en Stefani Stoeva, als tweede ingeschaald in de Franse stad.

In het enkelspel strandde Joran Kweekel in de kwartfinales. De Deen Mads Christophersen was in twee games te sterk: 21-14 21-10.

Voetbal: Na Bruins beëindigt ook Fischer zijn loopbaan bij Excelsior

14.07 uur: Sander Fischer zet, in navolging van zijn ploeggenoot Luigi Bruins, ook na het lopende seizoen een punt achter zijn loopbaan als voetballer. De 32-jarige verdediger van Excelsior speelde bijna 400 duels als profvoetballer.

„Het is mooi geweest en tijd voor nieuwe dingen. Het zal heel gek zijn, want voetballen was wat ik het liefst deed. Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken en dat was geweldig. Ik heb genoten van al die jaren, maar nu is het tijd om mijn horizon te gaan verbreden. Ik zie genoeg kansen voor een tweede carrière”, aldus Fischer.

De afgelopen jaren speelde Fischer voor onder meer Go Ahead Eagles en Sparta. Hij gaat volgend seizoen op amateurbasis verder bij hoofdklasser VV Capelle.

Donderdag bracht Excelsior al naar buiten dat clubicoon Bruins (34) na het huidige seizoen stopt.

Hockey: Hockeyers beginnen op EK tegen ploeg nieuwe bondscoach Delmee

14.06 uur: De Nederlandse hockeyers beginnen komende zomer op het EK met een wedstrijd tegen Frankrijk. Die ploeg staat onder leiding van Jeroen Delmee, die eerder deze week werd aangesteld als nieuwe bondscoach van Oranje. Delmee volgt na de Olympische Spelen van Tokio Max Caldas op.

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk staat op de eerste dag van het EK, vrijdag 4 juni, op het programma. Het duel begint om 20.00 uur. Om 17.00 uur wordt het toernooi in gang gezet door Duitsland en Wales.

De mannen nemen het op zondag 6 juni op tegen Duitsland en op dinsdag 8 juni is Wales de laatste tegenstander in de groepsfase.

De hockeysters van Oranje beginnen hun jacht op de Europese titel op zaterdag 5 juni tegen Ierland. Twee dagen later is Spanje de tegenstander en woensdag 9 juni treft de ploeg van bondscoach Alyson Annan Schotland. De wedstrijden van Nederland beginnen steeds om 20.00 uur.

De finale bij de mannen is op zaterdag 12 juni, de eindstrijd van het vrouwentoernooi op zondag 13 juni. De mannen werden twee jaar geleden derde op het EK, de vrouwen werden Europees kampioen.

Voetbal: Belgen zonder Vermaelen en Carrasco tegen Tsjechië

11.44 uur: België kan zaterdag in de tweede WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Tsjechië geen beroep doen op Thomas Vermaelen en Yannick Carrasco. Vermaelen is vrijdag omwille van quarantainemaatregelen teruggekeerd naar Japan en Carrasco is niet fit. Carrasco (27) blijft achter in Tubeke en hoopt wedstrijdfit te raken voor het derde WK-kwalificatieduel, dinsdag in Leuven tegen Wit-Rusland.

In eerste instantie werd door bondscoach Roberto Martínez nog gecommuniceerd dat Vermaelen (35) tot na de interland in Praag bij de groep zou blijven. Er wacht de verdediger bij zijn terugkeer in Japan, waar hij speelt voor Vissel Kobe, nog een quarantaine van een week.

Na het duel met Wales van woensdag, waarin Vermaelen tijdens de rust werd gewisseld voor Jason Denayer, waren er al twijfels over zijn fysieke toestand. België won het duel met 3-1.

België moet het ook stellen zonder Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Koen Casteels en Dedryck Boyata, die allen in Duitsland spelen en van de Duitse overheid geen toestemming hebben naar Praag af te reizen vanwege de coronacijfers in Tsjechië.

Kwalificatiemoment Next Generation Athletics gaat dit jaar door

10.23 uur: Het atletiekevenement Next Generation Athletics gaat dit jaar door op zaterdag 29 mei. Bij de wedstrijden in Nijmegen, vorig jaar geschrapt vanwege de coronamaatregelen, kunnen Nederlandse atleten een olympisch ticket bemachtigen.

„Er is nog veel onzekerheid over de eisen die gesteld worden om het evenement veilig te organiseren, maar de organisatie is toch opgestart om met name Nederlandse atleten de gelegenheid te bieden om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio”, aldus de organisatie.

Er mogen maximaal 250 atleten deelnemen, publiek is niet toegestaan en sneltesten zijn verplicht.

De middellange afstanden, de 800 meter, de 1500 meter en de 5000 meter, staan op het programma in Nijmegen.

Tennis: Dubbelspecialist Koolhof snel uitgeschakeld in Miami

10.05 uur: Wesley Koolhof is op het masterstoernooi van Miami in de eerste ronde blijven steken. De Nederlandse dubbelspecialist verloor samen met de Pool Lukasz Kubot van Karen Chatsjanov en Andrey Roeblev. Het werd 6-4 6-2 voor de Russische combinatie.

De 31-jarige Koolhof, de nummer 8 van de wereld in het dubbelspel, kent een matige start van het seizoen. Op geen van de vijf toernooien die hij dit jaar met Kubot speelde, wist hij verder te komen dan de kwartfinales.

Eind vorig jaar veroverde de tennisser uit het Gelderse Duiven aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic nog de titel op de ATP Finals, het officieuze wereldkampioenschap. Mektic maakte een einde aan de samenwerking met Koolhof, die niet veel later een samenwerking aanging met Kubot.

Twee jaar geleden haalde Koolhof nog de eindstrijd in Miami, toen aan de zijde van de Griek Stefanos Tsitsipas. De Amerikanen Bob en Mike Bryan bleken te sterk.

Olympische Spelen: Australische snelwandelaar stopt

09.25 uur: voormalige olympisch kampioen op de 50 kilometer snelwandelen, heeft zijn loopbaan vier maanden voor de start van de Olympische Spelen van Tokio beëindigd.

Blessureleed ligt aan de basis van de beslissing van de 36-jarige Tallent. De Australiër ondervindt vooral hinder van hamstringproblemen. De beslissing om met sportpensioen te gaan, kwam nadat hij afgelopen weekend niet kon deelnemen aan de Australische kampioenschappen.

Tallent is een van de succesvolste olympische atleten in Australië. Hij veroverde in 2012 op de Olympische Spelen in Londen goud op de 50 kilometer snelwandelen na de diskwalificatie van de Rus Sergej Kirdjapkin, die verdachte waarden liet optekenen in zijn biologisch paspoort.

Vier jaar eerder, in Peking, had Tallent al brons gepakt op de 20 kilometer. In Rio in 2016 behaalde hij zilver op de 50 kilometer. Op dezelfde afstand veroverde hij ook zilver op de WK’s van 2011, 2013 en 2015.

Tennis: Ashleigh Barty overleeft wedstrijdpunt in Miami

07.56 uur: Ashleigh Barty heeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Miami een matchpoint overleefd. De Australische nummer 1 van de wereld knokte zich in drie sets langs de Slowaakse Kristina Kucova. Na tweeënhalf uur werd het 6-3 4-6 7-5 voor Barty.

In de derde set maakte Barty een 5-3-achterstand ongedaan. Op de service van Kucova werkte ze bij 5-3 een wedstrijdpunt weg door een return winner te slaan. Ze kwam vervolgens met 6-5 voor en maakte op eigen service een 40-0-achterstand ongedaan, waarna ze haar eerste wedstrijdpunt benutte.

Voor Barty was het haar eerste wedstrijd buiten Australië sinds februari van vorig jaar. Ze deed toen mee aan het WTA-toernooi van Qatar, maar ze maakte sinds de uitbraak van het coronavirus in heel 2020 nergens meer haar opwachting. In februari deed ze wel mee aan de Australian Open, waar ze in de kwartfinales verloor.

Barty won in 2019 de laatste editie van het WTA-toernooi van Miami. Ze versloeg twee jaar geleden de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale.

De als derde geplaatste Simona Halep had drie sets nodig om zicht te ontdoen van de Française Caroline Garcia. Het werd 3-6 6-4 6-0 voor de Roemeense, die haar 400e zege boekte op de WTA Tour. Ze stond met 6-3 3-1 achter.

Basketbal: Vierde nederlaag op een rij voor LA Lakers

07.32 uur: De basketballers van LA Lakers hebben in de NBA de vierde nederlaag op een rij geïncasseerd. Zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James was de regerend kampioen in het eigen Staples Center met 109-101 de mindere van Philadelphia 76ers.

Danny Green van de Sixers deed zijn oude ploeg pijn door 28 punten voor zijn rekening te nemen. Seth Curry was met 19 punten ook van waarde voor de bezoekers, die het moesten stellen zonder Joel Embiid. Kyle Kuzma was met 25 punten de topschutter bij de Lakers.

Sinds het uitvallen van James, afgelopen weekend, gaat het bergafwaarts met de Lakers. Ze verloren het duel met Atlanta Hawks, waarin James met een enkelblessure uitviel, en leden de afgelopen dagen ook al nederlagen tegen achtereenvolgens Phoenix Suns en New Orleans Pelicans.

De Lakers staan vierde in de Western Conference met een winstpercentage van 62,2 procent.