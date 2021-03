Sport Kort: Olympisch kampioen gedwongen tot dramatisch besluit

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Dubbelspecialist Koolhof snel uitgeschakeld in Miami

10.05 uur: Wesley Koolhof is op het masterstoernooi van Miami in de eerste ronde blijven steken. De Nederlandse dubbelspecialist verloor samen met de Pool Lukasz Kubot van Karen Chatsjanov en Andrey Roeblev. Het werd 6-4 6-2 voor de Russische combinatie.

De 31-jarige Koolhof, de nummer 8 van de wereld in het dubbelspel, kent een matige start van het seizoen. Op geen van de vijf toernooien die hij dit jaar met Kubot speelde, wist hij verder te komen dan de kwartfinales.

Eind vorig jaar veroverde de tennisser uit het Gelderse Duiven aan de zijde van de Kroaat Nikola Mektic nog de titel op de ATP Finals, het officieuze wereldkampioenschap. Mektic maakte een einde aan de samenwerking met Koolhof, die niet veel later een samenwerking aanging met Kubot.

Twee jaar geleden haalde Koolhof nog de eindstrijd in Miami, toen aan de zijde van de Griek Stefanos Tsitsipas. De Amerikanen Bob en Mike Bryan bleken te sterk.

Olympische Spelen: Australische snelwandelaar stopt

09.25 uur: voormalige olympisch kampioen op de 50 kilometer snelwandelen, heeft zijn loopbaan vier maanden voor de start van de Olympische Spelen van Tokio beëindigd.

Blessureleed ligt aan de basis van de beslissing van de 36-jarige Tallent. De Australiër ondervindt vooral hinder van hamstringproblemen. De beslissing om met sportpensioen te gaan, kwam nadat hij afgelopen weekend niet kon deelnemen aan de Australische kampioenschappen.

Tallent is een van de succesvolste olympische atleten in Australië. Hij veroverde in 2012 op de Olympische Spelen in Londen goud op de 50 kilometer snelwandelen na de diskwalificatie van de Rus Sergej Kirdjapkin, die verdachte waarden liet optekenen in zijn biologisch paspoort.

Vier jaar eerder, in Peking, had Tallent al brons gepakt op de 20 kilometer. In Rio in 2016 behaalde hij zilver op de 50 kilometer. Op dezelfde afstand veroverde hij ook zilver op de WK’s van 2011, 2013 en 2015.

Tennis: Ashleigh Barty overleeft wedstrijdpunt in Miami

07.56 uur: Ashleigh Barty heeft in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Miami een matchpoint overleefd. De Australische nummer 1 van de wereld knokte zich in drie sets langs de Slowaakse Kristina Kucova. Na tweeënhalf uur werd het 6-3 4-6 7-5 voor Barty.

In de derde set maakte Barty een 5-3-achterstand ongedaan. Op de service van Kucova werkte ze bij 5-3 een wedstrijdpunt weg door een return winner te slaan. Ze kwam vervolgens met 6-5 voor en maakte op eigen service een 40-0-achterstand ongedaan, waarna ze haar eerste wedstrijdpunt benutte.

Voor Barty was het haar eerste wedstrijd buiten Australië sinds februari van vorig jaar. Ze deed toen mee aan het WTA-toernooi van Qatar, maar ze maakte sinds de uitbraak van het coronavirus in heel 2020 nergens meer haar opwachting. In februari deed ze wel mee aan de Australian Open, waar ze in de kwartfinales verloor.

Barty won in 2019 de laatste editie van het WTA-toernooi van Miami. Ze versloeg twee jaar geleden de Tsjechische Karolina Pliskova in de finale.

De als derde geplaatste Simona Halep had drie sets nodig om zicht te ontdoen van de Française Caroline Garcia. Het werd 3-6 6-4 6-0 voor de Roemeense, die haar 400e zege boekte op de WTA Tour. Ze stond met 6-3 3-1 achter.

Basketbal: Vierde nederlaag op een rij voor LA Lakers

07.32 uur: De basketballers van LA Lakers hebben in de NBA de vierde nederlaag op een rij geïncasseerd. Zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James was de regerend kampioen in het eigen Staples Center met 109-101 de mindere van Philadelphia 76ers.

Danny Green van de Sixers deed zijn oude ploeg pijn door 28 punten voor zijn rekening te nemen. Seth Curry was met 19 punten ook van waarde voor de bezoekers, die het moesten stellen zonder Joel Embiid. Kyle Kuzma was met 25 punten de topschutter bij de Lakers.

Sinds het uitvallen van James, afgelopen weekend, gaat het bergafwaarts met de Lakers. Ze verloren het duel met Atlanta Hawks, waarin James met een enkelblessure uitviel, en leden de afgelopen dagen ook al nederlagen tegen achtereenvolgens Phoenix Suns en New Orleans Pelicans.

De Lakers staan vierde in de Western Conference met een winstpercentage van 62,2 procent.