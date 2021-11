Tiental Feyenoord overwintert dankzij Cyriel Dessers in Conference League

Feyenoord moest het in Praag doen zonder Justin Bijlow. De keeper testte deze week positief op het coronavirus, waardoor Ofir Marciano voor de derde keer dit seizoen het doel moest verdediger. Na elf minuten spelen werd het verschil tussen beide doelmannen al duidelijk. De inspeelpass van de Israëliër was te zacht en omdat Tyrell Malacia ook niet vlijmscherp was, nam Alexander Bah over, waarna Peter Olayinka kon binnentikken.

Overigens was Marciano niet de enige die moeite had met de fel jagende Tsjechen. Ook Gernot Trauner en Marcos Senesi kwamen in de openingsfase regelmatig in lastige situaties terecht. Aanvallend kwam Feyenoord er ondertussen weinig aan te pas, terwijl Bryan Linssen al vroeg zich moest laten vervangen door Cyriel Dessers.

Na ruim twintig minuten was er dan voor het eerst een goed lopende Feyenoord-aanval, maar Dessers en Orkun Kökcü kregen beiden net geen schietkans. De kansen kwamen er later. Eerst was er nog een goede redding op een schot van Dessers en vervolgens verzuimde Guus Til bij een vrije kopkans een hoek uit te kiezen. Bij de derde echte mogelijkheid was het wel raak. Dessers draaide goed weg bij zijn tegenstander en schoot vervolgens hard raak.

Fredrik Aursnes aan de bal. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord leek steeds beter in de wedstrijd te komen, maar acht minuten voor rust kwam er een nieuwe tegenvaller. Til zette een wilde tackle in op kuithoogte en kreeg geel van de scheidsrechter. Op aangeven van een assistent of de vierde man werd het echter rood voor de aanvallende middenvelder. Het was sowieso een eerste helft met veel kleine irritaties over en weer.

Na rust was het veelal eenrichtingsverkeer richting de Feyenoord-goal. Toch duurde het even voordat er een echte kans kwam voor de thuisploeg. Uit een goed aangesneden hoekschop kreeg Marciano de kans om zich te onderscheiden met een knappe redding op een prima kopbal van Aiham Ousou. Enkele minuten later ging de goalie echter gruwelijk in de fout. Een afstandsschot leek een makkelijke prooi voor Marciano, maar hij liet de bal los, waarna Jan Kuchta er als de kippen bij was om de 2-1 te maken.

Slavia verloor daarna echter de controle op de wedstrijd en mondjesmaat kwam Feyenoord weer in de buurt van de goal van Ales Mandous. Rechtsback Marcus Holmgren Pedersen kwam een keer zelfs in een goede schietpositie, maar mikte net naast. Even later claimde Dessers recht te hebben op een strafschop, maar die kreeg hij niet. In de slotfase zette Feyenoord nog een paar keer aan en was het heel dicht bij de gelijkmaker. Uit een hoekschop kopte Lutsharel Geertruida in, maar de bal werd uit de doelmond gehaald, al claimde Feyenoord dat de bal de doellijn was gepasseerd.

Toch werd het nog 2-2. Wie anders dan Dessers zette zijn hoofd tegen een afgemeten voorzet van Geertruida en zorgde zo voor de verdiende gelijkmaker. Daardoor is Feyenoord niet alleen door naar de knock-outfase, maar doet het dat ook als groepswinnaar.