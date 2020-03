Coronavirus teistert ook Astana

De Kazachse ploeg meldt donderdag sowieso vijftien dagen niet meer aan wedstrijden deel te nemen. Dat houdt in dat Astana niet aan de start verschijnt bij de Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. De periode die de ploeg nu aangeeft bevat nog niet Milaan-Sanremo.

„Met deze maatregel hebben we ervoor gekozen de gezondheid van onze renners en medewerkers te beschermen en onze verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij door het virus niet verder te verspreiden”, verklaarde teammanager Aleksandr Vinokoerov. „Natuurlijk waren we liever gestart in de komende wedstrijden, maar de veiligheid gaat nu voor alles. Er komt nog een lang seizoen aan met veel belangrijke wedstrijden. Het was geen makkelijk besluit, maar we moeten de wielerfamilie beschermen, net zoals onze familie thuis.

Mede vanwege het coronavirus zegden ondertussen ploegen als Ineos, Mitchelton-Scott en Groupama-FDJ af voor wedstrijden in de komende weken. Jumbo-Visma besloot de Strade Bianche te laten schieten.