Nieuw doel Miedema: ’Eerst op naar de 100 goals’

Vivianne Miedema viert de 3-1 op geheel eigen wijze. Ⓒ EPA

VALENCIENNES - Anna Margaretha Marina Astrid Miedema. Het bekt misschien niet zo lekker als ’Romário de Souza Faria’ of ’Ronaldo Luís Nazário de Lima’, maar toch. Vivianne Miedema uit Hoogenveen scoort net als de twee Braziliaanse fenomenen in hun hoogtijdagen aan de lopen band. Met twee goals (haar 59e en 60e) kroonde de spits zich in het het met 3-1 gewonnen WK-duel met Kameroen tot topscorer aller tijden van Oranje. En dat op 22-jarige leeftijd…