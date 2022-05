Rafael Nadal moet diep gaan voor superclash tegen Novak Djokovic

Voor een plek in de halve finales neemt Nadal het op tegen Novak Djokovic. De Servische nummer 1 van de wereld, die op 20 grandslamzeges staat, won eerder op de dag van de Argentijn Diego Schwartzman.

„We kennen elkaar erg goed”, zei Nadal over Djokovic. „We hebben een lange historie samen. Djokovic kwam naar Roland Garros met een overwinning in Rome op zak. Ik kwam hier niet naartoe vanuit een ideale situatie. Maar we zijn nu op Roland Garros, mijn favoriete plek, zonder twijfel.”

Nadal vindt het lastig te zeggen wie favoriet is. „Het enige dat ik kan zeggen is dat ik volledig gefocust ben. Ik ga alles geven, tot het eind.”

Bekijk hier een heerlijke rally tussen Nadal en Auger-Aliassime:

Bron: discovery+

Alexander Zverev

Alexander Zverev is op Roland Garros doorgedrongen tot de kwartfinales. De als derde geplaatste Duitse tennisser won zondag in de vierde ronde van de Spaanse qualifier Bernabé Zapata Miralles. Het werd 7-6 (11) 7-5 6-3. Zapata Miralles liet in de eerste set drie setpunten onbenut.

De 25-jarige Zverev neemt het in de kwartfinales op tegen de als zesde geplaatste Spanjaard Carlos Alcaraz of de Rus Karen Chatsjanov.

Vorig jaar verloor Zverev in de halve finales van Roland Garros van de Griek Stefanos Tsitsipas.