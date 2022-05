Spanjaard met moeite langs Félix Auger-Aliassime Rafael Nadal moet diepgaan voor superclash tegen Novak Djokovic

Rafael Nadal had veel moeite met Félix Auger-Aliassime. Ⓒ ANP/HH

Rafael Nadal heeft zich moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Spanjaard, recordhouder met 21 overwinningen in grandslamtoernooien, had in de vierde ronde 4 uur en 21 minuten nodig om zich te ontdoen van de als negende geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime. Nadal plaatste in de vijfde set bij 4-3 de beslissende break: 3-6 6-3 6-2 3-6 6-3.