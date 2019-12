Dortmund wint strijd om toptalent Håland

De 19-jarige spits uit Noorwegen komt over van Red Bull Salzburg en gaat op 3 januari al mee op trainingskamp met de huidige nummer vier van de Bundesliga. Haland zette zijn handtekening onder een contract dat in de zomer van 2024 afloopt.

De 1,94 meter lange Haland maakt dit seizoen grote indruk bij RB Salzburg. Hij scoorde 14 keer in 16 competitiewedstrijden en trof maar liefst acht keer doel in de Champions League. Hij stond in de belangstelling van meerdere topclubs. Juventus en Manchester United hadden hem ook hoog op het verlanglijstje staan.