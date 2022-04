Burnley ontslaat langstzittende manager in Premier League

Dyche (50) werkte sinds oktober 2012 bij Burnley. Hij was de langstzittende manager in de Premier League. Onder leiding van Dyche promoveerde Burnley in 2014 naar de hoogste divisie, maar een jaar later volgde degradatie. Burnley keerde in 2016 als kampioen van het Championship weer terug in de Premier League en speelt sindsdien in de Engelse topcompetitie. In 2018 kwalificeerde de club zich als nummer 7 van de ranglijst voor het eerst in ruim 50 jaar voor Europees voetbal.

De ploeg van winteraankoop Weghorst staat nu op de achttiende plaats, net onder de degradatiestreep, met 4 punten achterstand op de ’veilige’ zeventiende plek van Everton. Weghorst scoorde pas één keer in de Engelse competitie.