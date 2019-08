Video: MMA-vechter met één arm(!) zorgt voor stunt

De 33-jarige Amerikaan, die zonder linker onderarm werd geboren, versloeg zijn opponent Corey Browning saillant genoeg met een armklem. Al in de eerste ronde sloeg hij toe, om precies te zijn na drie minuten en vijftien seconden.

Het publiek in de Webster Bank Arena ging volledig uit zijn dak toen ’hun’ Newell de zege greep. De vechter is afkomstig uit Connecticut. Het was voor Newell zijn 16e zege in 18 partijen.

De fans kregen zaterdag sowieso waar voor hun geld. Geen van de veertien gevechten haalde het eind. Allemaal eindigden ze vroegtijdig met een (technische) knock-out of een verwurging.