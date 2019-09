Alle ogen op toptalent Ihattaren bij PSV

Mohamed Ihatarren vecht met Paul Quasten van RKC Waalwijk om de bal. Ⓒ Foto René Bouwman

WAALWIJK - Wanneer je een titelrace tot het einde wil volhouden, kun je geen punten verspelen bij de club met het kleinste stadion én de laagste begroting van de Eredivisie. Bij de aanhang van PSV zat de schrik er even goed in op bezoek bij RKC Waalwijk, maar PSV trok alles nog recht: 1-3. Mohamed Ihattaren was opnieuw belangrijk met twee assists.