LIVE WK Australië door goal virtueel met Frankrijk mee naar achtste finales

Australië - Denemarken

Denemarken begint met de oud-Ajacieden Christian Eriksen en Rasmus Kristensen aan het beslissende WK-duel met Australië. Voormalig Ajax-spits Kasper Dolberg is wederom gepasseerd. Denemarken moet het duel in Al Wakrah winnen om door te gaan naar de achtste finales.

Espanyol-spits Martin Braithwaite krijgt in de aanval de voorkeur boven Andreas Cornelius. Ook Club Brugge-middenvelder Andreas Skov Olsen staat nu in de basis. Zo heeft bondscoach Kasper Hjulmand zijn opstelling nog flink gewijzigd ten opzichte van het verloren duel met Frankrijk (1-2).

Bij Australië start oud-Spartaan Craig Goodwin, die scoorde in de wedstrijd tegen de Fransen (4-1-nederlaag). Het duel begint om 16.00 uur.

Tunesië - Frankrijk

Kylian Mbappé en Antoine Griezmann zitten woensdag op de bank bij Frankrijk in de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Bondscoach Didier Deschamps kan zijn sterspelers met een gerust hart wat rust geven, want de titelverdediger is al zeker van een plek in de achtste finales.

Mbappé is de Franse topschutter. Hij scoorde drie keer in de eerste twee gewonnen wedstrijden (tegen Australië en Denemarken). Deschamps heeft nog zeven spelers die zaterdag begonnen tegen Denemarken (2-1) op de lijst van reserves gezet.

Tunesië heeft nog kans op het bereiken van de laatste zestien. De Afrikaanse ploeg moet dan winnen van Frankrijk en hopen dat Australië en Denemarken in de andere wedstrijd in groep D gelijkspelen. Bondscoach Jalel Kadri heeft voor de ontmoeting met de titelverdediger zes wijzigingen in zijn ploeg doorgevoerd.

Avondwedstrijden

Met Lionel Messi en Robert Lewandowski staan twee van de beste voetballers ter wereld woensdagavond tegenover elkaar op het WK. Inzet van het duel tussen Argentinië en Polen (aftrap 20.00 uur) is een plek in de knock-outfase van het WK. De Argentijnen weten dat ze alleen bij een overwinning zeker zijn van een vervolg op het toernooi in Qatar, Polen heeft aan een gelijkspel genoeg.

Het duel tussen de ploegen van Messi en Lewandowski staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Argentinië - Polen

Saudi-Arabië - Mexico