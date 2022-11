LIVE WK Messi verzuimt Argentinië vanaf de stip op voorsprong te schieten

Het duel tussen de ploegen van Messi en Lewandowski staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Argentinië - Polen

Polen leidt na twee duels met 4 punten. Argentinië en Saudi-Arabië hebben allebei 3 punten en Mexico staat op 1 punt. Het zou ook kunnen dat Polen en Argentinië allebei doorgaan naar de achtste finales. Daarbij zijn ze afhankelijk van het resultaat tussen Mexico en Saudi-Arabië. Bij een gelijk puntenaantal geeft het doelsaldo de doorslag.

Oud-Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico zitten bij Argentinië op de bank, bij Polen geldt hetzelfde voor Arkadiusz Milik, ook voormalig speler van Ajax. Martínez en Milik waren de vorige wedstrijd nog wel basisspeler.

Saudi-Arabië - Mexico

Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez keren terug in de basis van Mexico voor het laatste groepsduel met Saudi-Arabië. De twee zaten op de bank tijdens de 2-0-nederlaag tegen Argentinië in de tweede wedstrijd.

Bondscoach Tata Martino van Mexico gaf ook Henry Martín en Orbelín Pineda basisplaatsen. Mexico moet winnen én hopen op een Poolse overwinning in het duel met Argentinië in de andere groepswedstrijd. Mexico staat laatste in de groep met 1 punt, nummer drie Saudi-Arabië heeft 2 punten meer. Saudi-Arabië heeft aan een zege voldoende om door te gaan.

Middagwedstrijden

De WK-dag werd geopend met de strijd in Groep D. Titelverdediger Frankrijk was met 6 punten al zeker van de knock-outfase. De Fransen speelden - met een B-ploeg - tegen Tunesië en gingen verrassend onderuit: 0-1. Tuneië was virtueel even geplaatst, maar doordat Australië van Denemarken gaat de Australiërs samen met de Fransen door naar de volgende ronde.

Australië - Denemarken 1-0

Australië heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Graham Arnold was met 1-0 te sterk voor Denemarken, dat na de nederlaag is uitgeschakeld.

Australië komt met de overwinning op 6 punten, genoeg voor de tweede plaats in de poule achter Frankrijk. Het teleurstellende Denemarken eindigt het WK met 1 punt uit drie wedstrijden. De tegenstander in de achtste finales van Australië komt uit de groep met Polen, Argentinië, Saudi-Arabië en Mexico, die woensdagavond nog in actie komen.

Tunesië - Frankrijk 1-0

Tunesië heeft voor een stunt gezorgd door op het WK in Qatar wereldkampioen Frankrijk met 1-0 te verslaan door een treffer van Wahbi Khazri. De zege is voor de Noord-Afrikanen echter niet voldoende om de achtste finales te halen. Australië dat in de andere groepswedstrijd van groep D Denemarken met 1-0 versloeg, gaat als nummer 2 door naar de laatste zestien.

Frankrijk was na twee zeges al zeker van de achtste finales. De titelverdediger is de groepswinnaar en treft in de achtste finales de nummer 2 uit groep C met Polen, Argentinië, Saudi-Arabië en Mexico. Australië neemt het op tegen de groepswinnaar uit die groep.