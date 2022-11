Statistieken: Argentinië en Polen door na zenuwslopende ontknoping, Australië stunt

Het duel tussen de ploegen van Messi en Lewandowski staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.

Argentinië - Polen 2-0

Argentinië heeft vroegtijdige uitschakeling op het WK voorkomen. De Zuid-Amerikanen versloegen Polen met 2-0 en gaan daardoor alsnog als groepswinnaar verder naar de achtste finales. Argentinië neemt het daarin zaterdag op tegen Australië.

Saudi-Arabië - Mexico 1-2

Mexico is uitgeschakeld op het WK voetbal ondanks een 2-1-overwinning op het eveneens uitgespeelde Saudi-Arabië. De Mexicanen eindigden gelijk in punten met nummer twee Polen, maar moesten genoegen nemen met de derde plaats op basis van het doelsaldo.

Middagwedstrijden

De WK-dag werd geopend met de strijd in Groep D. Titelverdediger Frankrijk was met 6 punten al zeker van de knock-outfase. De Fransen speelden - met een B-ploeg - tegen Tunesië en gingen verrassend onderuit: 0-1. Tuneië was virtueel even geplaatst, maar doordat Australië van Denemarken gaat de Australiërs samen met de Fransen door naar de volgende ronde.

Australië - Denemarken 1-0

Australië heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Graham Arnold was met 1-0 te sterk voor Denemarken, dat na de nederlaag is uitgeschakeld.

Australië komt met de overwinning op 6 punten, genoeg voor de tweede plaats in de poule achter Frankrijk. Het teleurstellende Denemarken eindigt het WK met 1 punt uit drie wedstrijden. De tegenstander in de achtste finales van Australië komt uit de groep met Polen, Argentinië, Saudi-Arabië en Mexico, die woensdagavond nog in actie komen.

Tunesië - Frankrijk 1-0

Tunesië heeft voor een stunt gezorgd door op het WK in Qatar wereldkampioen Frankrijk met 1-0 te verslaan door een treffer van Wahbi Khazri. De zege is voor de Noord-Afrikanen echter niet voldoende om de achtste finales te halen. Australië dat in de andere groepswedstrijd van groep D Denemarken met 1-0 versloeg, gaat als nummer 2 door naar de laatste zestien.

Frankrijk was na twee zeges al zeker van de achtste finales. De titelverdediger is de groepswinnaar en treft in de achtste finales de nummer 2 uit groep C met Polen, Argentinië, Saudi-Arabië en Mexico. Australië neemt het op tegen de groepswinnaar uit die groep.