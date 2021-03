Voormalig Oranje Leeuwin Jeanet van der Laan klaar voor debuut in Tweede Kamer

Als er in de komende dagen geen gekke dingen gebeuren, dan maakt ex-voetbalinternational Jeanet van der Laan (41) binnenkort haar debuut als lid van de Tweede Kamer. Volgens de huidige peilingen is de kans levensgroot dat ze een zetel krijgt. De 29-voudig speelster van het Nederlands elftal werkt nu nog als wethouder in haar geboorteplaats Lisse, maar staat voor de landelijke verkiezingen op plek 13 van de D66-lijst.