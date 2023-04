Neymar zeven weken na enkeloperatie terug bij PSG voor herstel

Hij vierde zijn rentree op het trainingscentrum van de koploper in de Franse Ligue 1 met het verwijderen van de beschermingslaars die hij droeg sinds de ingreep op 10 maart in Doha.

„Na geruststellende resultaten van tests kan de speler nu in Parijs zijn revalidatieprotocol voortzetten”, liet PSG weten op de clubsite, zonder te melden wanneer Neymar weer speelfit zal zijn. De aanvaller raakte half februari geblesseerd in een competitieduel. De medische staf van de club vond een operatie aan zijn enkelbanden noodzakelijk, omdat hij de afgelopen jaren al vaker problemen had.