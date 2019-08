Roglic looft Valverde: ’Toen was ik nog schansspringer’

Lopez, kopman van Astana versnelde in de laatste kilometers van de zware klim naar de sterrenwacht op de Javalambre en niemand kon hem volgen, ook de Ierse kopman van Team Sunweb niet. Lopez arriveerde als vierde op 47 seconden van ritwinnaar Angel Madrazo uit de kleine Spaanse ploeg Burgos.

Roglic, de eerste man van Jumbo-Visma, verloor tijd op Lopez, maar steeg wel naar de tweede plaats in het algemeen klassement. „Ik ben blij met hoe ik vandaag reed”, aldus de Sloveen.

„Gelukkig ben ik de eerste dagen goed doorgekomen. Het hele team reed erg sterk. Toen Alejandro Valverde ging en Quintana achterliet, kon ik mee. We weten hoe sterk hij is. Dat heeft hij in het verleden al bewezen. Toen hij tien jaar geleden deze ronde won, was ik nog schansspringer.”

Jetse Bol stuntte bijna. De 29-jarige Nederlander moest enkele tientallen meters voor de top van de Alto de Javalambre zijn Spaanse medevluchter én ploeggenoot Madrazo voorbij laten gaan. Bol finishte op 10 seconden als tweede, maar was toch zo blij met de winst van zijn teamgenoot dat hij juichend over de streep fietste.

