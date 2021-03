Carlo Huisman op handen gedragen na ’zijn’ tweede eindzege in iconische America’s Cup

Terwijl Carlo Huisman de glimmende America’s Cup vasthoudt, vult zijn krachttrainer Adam Storey de bokaal met champagne. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Terwijl een groot deel van Nederland in de ban was van de verkiezingen, vierde zeiler Carlo Huisman aan de andere kant van de wereld een onvergetelijk volksfeest. In Auckland won het Nederlandse bemanningslid met Team New Zealand de iconische America’s Cup, ook wel de Formule 1 te water genoemd. „Wat hier loskwam, is vergelijkbaar met wat er waarschijnlijk in Nederland gebeurt als Oranje het WK voetbal zou winnen”, vertelt de 30-jarige Fries vanuit de Nieuw-Zeelandse miljoenenstad.