Rit vol waaiers prooi voor Lennard Kämna, Primoz Roglic sterkste klassementsman

Vanuit de start werden er waaiers getrokken door Jumbo-Visma. Van de ploeg ontbraken alleen Robert Gesink en (vanwege een lekke band) Attila Valter. Remco Evenepoel haakte met een knecht zijn wagonnetje aan, net zoals Aleksandr Vlasov met twee helpers. Matevz Govekar van Bahrain - Victorious was de vreemde eend in de bijt vooraan. De andere klassementsmannen, zoals Juan Ayuso en Enric Mas, ontbraken dus in de eerste waaier.

Op de eerste klim van de dag werd het gat, dat maximaal een minuut was, uiteindelijk gedicht. Daarna reed de vlucht van de dag weg. Acht renners, onder wie Kämna, Matteo Sobrero en Daniel Navarro, kregen een voorsprong van ruim acht minuten.

Weer waaiers

In de vallei werden er vervolgens weer waaiers getrokken. Onder anderen Lenny Martinez - de nummer twee in rankschikking - miste de slag, net zoals Wout Poels. Dit keer leek het wel de slag, maar de ploeg van Martinez repareerde de schade.

Zodoende kregen de koplopers meer ruimte en mochten ze vechten om de ritzege op de Collado de la Cruz de Caravaca. Kämna, eerder deze week al sterk als vluchter in de door Evenepoel gewonnen rit op Arinsal, maakte vooraan indruk. Sobrero - volgend jaar zijn teamgenoot - bleef het langst in de buurt, maar moest passen. Het verschil werd nooit heel groot en bij vlagen leek de Italiaan wat terrein goed te maken, toch was de Duitser zijn belager de baas.

Bij de klassementsmannen namen eerst Joao Almeida en Vlasov wat voorsprong. Roglic pakte ook nog wat seconden op onder anderen Evenepoel, die op zijn beurt Jonas Vingegaard en Kuss achter zich hield.

Er volgde vervolgens nog een surrealistisch beeld. Omdat er modder lag in de laatste kilometer had de organisatie besloten de tijdsmeting eerder op de klim te leggen, waardoor veel van de toprenners het laatste stuk rustig uit fietsten.

Madouas wint Bretagne Classic bij rentree Van der Poel

Valentin Madouas heeft de Bretagne Classic uit de WorldTour op zijn naam geschreven. De Franse kampioen van Groupama-FDJ was na 258 kilometer in Plouay de beste van een kopgroep van vier renners. Madouas klopte in de sprint landgenoot Mathieu Burgaudeau, de Oostenrijker Felix Grossschartner en de Zwitser Stefan Küng.

Mathieu van der Poel reed zijn eerste officiële wedstrijd in de regenboogtrui. De wereldkampioen had de trui al wel getoond in een criterium in Etten-Leur. In Bretagne reed hij vooral lang in de ’buik’ van het peloton. Mick van Dijke ging in de aanval met Küng, maar moest de Zwitser met nog ruim 30 kilometer te rijden laten gaan. Achter Küng werd het tempo in het peloton opgeschroefd en dat was te veel voor de wereldkampioen, die het liet gaan.

Küng werd bijgehaald en er ontstond een grote kopgroep van veertien renners met daarin de Belg Tiesj Benoot van Jumbo-Visma. Met het ingaan van de laatste lokale ronde van 12 kilometer had de groep een kleine voorsprong. Daaruit sprongen vijf renners weg. Vier gingen er in Plouay sprinten voor de zege en de Franse kampioen bleek de beste.

Oppermachtige Kooij wint openingsrit Ronde van Groot-Brittannië

Olav Kooij heeft de openingsrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen en daarmee ook gelijk de leiderstrui gepakt. De 21-jarige Nederlandse renner van Jumbo-Visma was in Manchester na 162 kilometer vanuit Altrincham verreweg de snelste in de sprint. Wout van Aert, die het voorbereidingswerk voor zijn ploeggenoot verrichtte, werd tweede, voor de Ier Sam Bennett.

De renners kregen in de eerste rit te maken met slechts enkele korte klimmetjes. Het lukte de Britse ploeggenoten Zeb Kyffin en Jack Rootkin-Gray van Saint Piran en de Noor Fredrik Dversnes in de kopgroep lang om voor het peloton uit te blijven. Onder aanvoering van Jumbo-Visma werden de vluchters in de laatste kilometers alsnog bijgehaald.

Kooij zei na afloop dat het veel moeite kostte om het gat met de kopgroep dicht te rijden. „Maar het hele team was geweldig. Iedereen van de ploeg was bij de overwinning betrokken en dat maakt het alleen maar mooier. We wilden ze ook terugpakken omdat we hier voor het eindklassement willen gaan. Om dan zo te starten, geeft vertrouwen voor de rest van de week.” De Tour of Britain telt acht etappes.