Jonathan Wheatley, het brein achter de snelle pitstops Militaire operatie Red Bull: bij pitstop Max Verstappen zijn 22 personen betrokken

Door Erik van Haren

Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez en Jonathan Wheatley (van links naar rechts) op het circuitpark in Melbourne. Ⓒ ANP/HH

MELBOURNE - Max Verstappen en Sergio Pérez vertegenwoordigen Red Bull Racing in Melbourne tijdens de 350e race voor het topteam in de Formule 1. Achter de schermen wordt bij de renstal aan de kleinste details gedacht. Een groot deel van de militaire operatie is in handen van sportief directeur Jonathan Wheatley, de man die tevens in de schijnwerpers stond tijdens de veelbesproken, eerste kampioensrace van Verstappen in Abu Dhabi.