UEFA onderzoekt IRA-liedjes van Vera Pauw en Ierse voetbalsters

„Oh ah, up the RA” zouden ze hebben gezongen in de feestvreugde. Die zin is afkomstig uit een van de strijdliederen van IRA, oftewel Irish Republican Army (Iers Republikeins Leger), een verzameling paramilitaire bendes die vochten voor hereniging van Ierland.

De Ierse voetbalbond en bondscoach Vera Pauw boden al hun verontschuldigingen aan voor het voorval. „We zullen de situatie aankaarten met de speelsters en hen wijzen op hun verantwoordelijkheden”, zei de Nederlandse trainster. „Het spijt ons collectief voor de pijn die we mogelijk hebben veroorzaakt. Hier zijn geen excuses voor.”

