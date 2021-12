Hooliganisme in Polen: eigen fans vallen Legia Warschau-spelers aan in teambus na mindere resultaten

Voetbal

Daley Blind appt met Jan Vertonghen: ’We kijken uit naar ons treffen’

Daley Blind zocht snel even contact met Jan Vertonghen nadat duidelijk was geworden dat Ajax het in de achtste finale van de Champions League tegen Benfica moet opnemen. „We hebben meteen even geappt dat we het mooi vonden elkaar weer te treffen. Dat is iets om naar uit te kijken”, aldus Blind.