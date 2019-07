Amerika zonder dreamteam op WK basketbal

Veel grote sterren uit de NBA hebben bedankt, waardoor de Amerikanen deze keer bepaald geen dreamteam kunnen opstellen. Zo ontbreken topspelers als LeBron James, Stephen Curry, James Harden en Anthony Davis in de selectie van bondscoach Gregg Popovich, die ook de baas is bij de San Antonio Spurs.

De selectie telt vijf NBA-profs. Bekendste namen in de zeventienkoppige selectie zijn Kemba Walker (Boston Celtics), Andre Drummond (Detroit Pistons), Khris Middleton en Brook Lopez (beiden Milwaukee Bucks) en Kyle Lowry (Toronto Raptors).

Het Amerikaanse team bereidt zich in Las Vegas voor op het WK dat van 31 augustus tot 15 september in China wordt gehouden. In Groep E is de vijfvoudig wereldkampioen ingedeeld met Tsjechië, Turkije en Japan.