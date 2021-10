Sport kort: badmintonsters Tirtosentono/Van der Aar naar halve finale Dutch Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tirtosentono/Van der Aar naar laatste vier Dutch Open badminton

13.36 uur: Badmintonsters Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar hebben zich verzekerd van een plek in de halve finales van het Dutch Open. Het Nederlandse duo was met 14-21 21-12 en 21-15 te sterk voor Jessica Hopton en Jessica Pugh, die in Almere al twee walk-overs hadden gekregen.

Tirtosentono en Van der Aar nemen het nu op tegen Johanna Magnusson en Clara Nistad uit Zweden.

Later op de dag proberen Debora Jille en Cheryl Seinen zich nog bij de laatste vier te scharen van het vrouwendubbelspel.

Voetbalploeg Panama wedstrijd zonder publiek na homofobe liederen

09.40 uur: Panama moet zijn volgende thuiswedstrijd in de voorronde van het WK voetbal in 2022 achter gesloten deuren afwerken. De wereldvoetbalbond FIFA straft het land uit Midden-Amerika voor homofobe liederen van de supporters, vorige maand in de thuisduels met Costa Rica en Mexico. Panama treedt half november thuis aan tegen El Salvador.

De Panamese voetbalbond moet ook een boete van omgerekend 46.500 euro betalen. In een reactie heeft de federatie al laten weten in beroep te gaan en „elke vorm van discriminatie, in het voetbal of waar dan ook, te veroordelen.”

Panama staat vierde in de WK-kwalificatiepoule met 8 punten na zes duels. De beste drie landen, voorlopig Mexico, de Verenigde Staten en Canada, plaatsen zich voor het WK.

Panama debuteerde in 2018 op het WK, dat drie jaar geleden in Rusland werd gehouden. Het land verloor alle groepswedstrijden.