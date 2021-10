Sport kort: Ireen Wüst kandidaat voor IOC-atletencommissie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Badmintonduo’s Piek/Tabeling en Jille/Seinen in finale Dutch Open

20.31 uur: Open in Almere de finale bereikt. Nadat eerder Robin Tabeling en Selena Piek dat deden in het gemengddubbel, plaatsten Debora Jille en Cheryl Seinen zich voor de eindstrijd in het vrouwendubbel. De ongeplaatste Nederlandse vrouwen waren in hun halve finale met 21-9 en 21-6 duidelijk te sterk voor Kati-Kreet Marran en Helina Rüütel. Het koppel uit Estland was als tweede geplaatst.

Jille en Seinen nemen het zondag de finale op tegen Johanna Magnusson en Clara Nistad. Dat eveneens ongeplaatste koppel uit Zweden was in de andere halve finale te sterk voor de Nederlandse speelsters Alyssa Tirtosentono en Imke van der Aar: 15-21 21-13 en 21-15.

Tabeling en Piek zijn de titelverdedigers in het gemengd dubbel. Zij plaatsten zich voor de eindstrijd door het uit Singapore afkomstige koppel Hee Yong Kai Terry en Tan Wei Han, de nummers 8 van de plaatsingslijst, in ruim een half uur te verslaan: 21-17 21-18. In de finale treffen Tabeling en Piek zondag het Deense koppel Mikkel Mikkelsen en Rikke Søby, de nummers 2 van de plaatsingslijst.

Ireen Wüst kandidaat voor IOC-atletencommissie

20.28 uur: Vijfvoudig olympisch schaatskampioene Ireen Wüst neemt mogelijk zitting in de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De 35-jarige Brabantse is door sportkoepel NOC*NSF en de atletencommissie van NOC*NSF voorgedragen. Ze is één van de zeventien kandidaten voor twee zetels bij de verkiezingen tijdens de Winterspelen komend jaar in februari in Beijing. Als Wüst wordt verkozen, zal ze acht jaar lang de olympische atleten vertegenwoordigen.

„Het is een eer dat ik ben voorgedragen”, laat Wüst weten. „Door mijn deelname aan vier Olympische Spelen weet ik als geen ander wat atleten nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren. Als lid van de atletencommissie wil ik het verschil maken en ervoor zorgen dat de stem van de sporters duidelijk wordt gehoord en dat we de volgende generatie sporters kunnen helpen hun olympische droom waar te maken.”

Circa 3000 olympische sporters kunnen in Beijing hun stem uitbrengen. De twee kandidaten met de meeste stemmen en van twee verschillende takken van sport, worden verkozen voor een plek in de IOC-atletencommissie.

„Ireen is als topsporter als geen ander in staat om zaken in gang te zetten en door te pakken”, zegt Hinkelien Schreuder, voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF. „Haar doorzettingsvermogen heeft haar gemaakt tot de succesvolle olympiër die ze nu is. Ireen is een prettige persoonlijkheid, heeft een groot sporthart en is een echt familiemens. Ik ben daarom overtuigd dat zij door haar gedrevenheid en persoonlijkheid een groot verschil kan maken voor de sporters wereldwijd.”

Besseling handhaaft zich in subtop op Andalucía Masters

18.34 uur: Wil Besseling heeft zich op de derde dag van de Andalucía Masters gehandhaafd in de subtop van het veld. De 35-jarige golfer ging rond in een ronde van 71 slagen, precies op het baangemiddelde. Daarmee staat hij op een gedeelde 21e plaats met 215 slagen, twee slagen boven het baangemiddelde.

Joost Luiten zakte na een ronde van 73 slagen van de 26e naar de gedeelde 44e plaats. Hij kwam tot één birdie en drie bogeys. Besseling sloeg twee birdies en twee bogeys.

De Engelse golfer Laurie Canter nam op de golfbaan in Sotogrande de leiding over van de Fransman Romain Langasque. Canter ging rond in 67 slagen, vier onder het baangemiddelde. Met een totaal van 206 heeft hij drie slagen voorsprong op zijn landgenoot Matt Fitzpatrick. Derde staat de Amerikaan David Lipsky, die met een ronde van 64 slagen de beste score van het toernooi had en 42 plaatsen steeg.

Union voorlopig weer koploper in België

18.12 uur: Union is dankzij een 4-2-zege op Seraing weer aan de leiding gekomen in de Belgische Pro League. De voetbalclub uit de Brusselse deelgemeente Vorst keek bij rust tegen een 2-0-achterstand aan en raakte in de 45e minuut ook nog middenvelder Lazare Amani kwijt nadat die zijn tweede gele kaart had gekregen.

Doelpunten van de Japanner Kaoru Mitoma, goed voor een hattrick, en Dante Vanzeir bezorgden de thuisploeg alsnog de 3 punten. Daarmee kwam Union op gelijke hoogte met Club Brugge dat vrijdag al Kortrijk had verslagen. Bij Union, dat dankzij een beter doelsaldo aan de leiding gaat, werd Bart Nieuwkoop halverwege gewisseld.

Antwerp en KAS Eupen kunnen bij winst Union van de koppositie stoten.

Vermeltfoort sprint naar zege in Ster van Zwolle

17.18 uur: Wielrenner Coen Vermeltfoort heeft de 61e editie van de Ster van Zwolle gewonnen. De renner van VolkerWessels Cyclingteam was na 194 kilometer de snelste in de sprint van de koers die normaal in het voorjaar wordt verreden. Vermeltfoort hield Nederlands beloftenkampioen Tim van Dijke net achter zich. De derde plaats was voor Elmar Reinders.

Vermeltfoort (33) reed in het verleden nog voor Rabobank en Roompot. In Zwolle was een fotofinish nodig om te bepalen wie zijn wiel als eerste over de finishlijn had gedrukt.

Voetbalploeg Panama wedstrijd zonder publiek na homofobe liederen

09.40 uur: Panama moet zijn volgende thuiswedstrijd in de voorronde van het WK voetbal in 2022 achter gesloten deuren afwerken. De wereldvoetbalbond FIFA straft het land uit Midden-Amerika voor homofobe liederen van de supporters, vorige maand in de thuisduels met Costa Rica en Mexico. Panama treedt half november thuis aan tegen El Salvador.

De Panamese voetbalbond moet ook een boete van omgerekend 46.500 euro betalen. In een reactie heeft de federatie al laten weten in beroep te gaan en „elke vorm van discriminatie, in het voetbal of waar dan ook, te veroordelen.”

Panama staat vierde in de WK-kwalificatiepoule met 8 punten na zes duels. De beste drie landen, voorlopig Mexico, de Verenigde Staten en Canada, plaatsen zich voor het WK.

Panama debuteerde in 2018 op het WK, dat drie jaar geleden in Rusland werd gehouden. Het land verloor alle groepswedstrijden.