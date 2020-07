Khabib Nurmagomedov verdedigt in oktober UFC-titel

Nurmagomedov krijgt van de UFC alle tijd gekregen om het verlies van zijn vader Abdulmanap te verwerken. Die overleed recentelijk, op 57-jarige leeftijd, aan de gevolgen van het coronavirus. Nurmagomedov werd jarenlang getraind door zijn vader.

„Khabib heeft het heel zwaar gehad”, aldus UFC-president Dana White tegenover CNN. „Zijn vader was zijn held. Ze hadden een heel sterke band met elkaar.”

Khabib Nurmagomedov (rechts) en zijn vader Abdulmanap. Ⓒ EPA

De nog ongeslagen Nurmagomedov veroverde in 2018 de lichtgewichttitel en verdedigde die sindsdien twee keer met succes. Zowel Conor McGregor als Dustin Poirier werd verslagen door The Eagle.

Gaethje veroverde in mei dankzij een zege op Tony Ferguson de interim-titel. Eigenlijk had Nurmagomedov tegenover Ferguson in de ring moeten staan, maar vanwege het coronavirus kon de kampioen niet afreizen naar de Verenigde Staten.