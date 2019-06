Dumoulin: ’Knie is goed’

„Ik ben tevreden, de knie heeft zich goed gehouden. Het is nu een kwestie van de stijgende lijn vasthouden en hopelijk groeit de vorm in de komende weken”, zei de Limburger op de website van zijn ploeg.

De rit van Mauriac naar Craponne-sur-Arzon was een pittige met acht klimmetjes en geen meter vlak. „Het was niet mijn plan om mee te gaan met de vroege ontsnapping, maar ik zat op de eerste klim vooraan en er ontstond al snel een breuk. Het peloton liet ons niet echt gaan, maar ik besloot toch er even vol voor te gaan”, aldus Dumoulin.

De vlucht strandde op 35 kilometer van de finish en Dumoulin verloor daarna nog veel tijd. Hij kwam bijna 9 minuten na winnaar Dylan Teuns over de meet. Dumoulin had daar vrede mee. „Mijn niveau is niet zodanig dat ik voor het klassement kan meedoen.”

De winnaar van de Giro in 2017 bereidt zich in het Critérium du Dauphiné voor op de Tour de France, die op 6 juli begint in Brussel.

Bekijk ook: Dumoulin kiest voor aanval in Dauphiné